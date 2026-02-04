В ВСУ создали новое командование беспилотных систем ПВО

4 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что в Вооруженных силах Украины было создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны.
Главные тезисы
- "Малая ПВО" — одно из самых динамичных и технологичных направлений современной войны.
- Сырский заявил о положительной динамике комплектования новых дивизионов дронов-перехватчиков.
Новое командование беспилотных систем ПВО — что известно
Главком обратил внимание на то, что на этом направлении не все зависит от профессионализма и самоотверженности украинских воинов.
Ключевыми факторами до сих пор являются темпы работы украинских и европейских производителей, а также поставки РЛС, БПАК и БПЛА-перехватчиков от западных партнеров.
Украина не имеет права игнорировать тот факт, что враг постоянно совершенствует свои средства поражения — в частности, оснащает ударные дроны терминалами спутниковой связи Starlink, использует сложные метеоусловия и другие тактические решения.
