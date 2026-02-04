В ВСУ создали новое командование беспилотных систем ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ создали новое командование беспилотных систем ПВО

Александр Сырский
Новое командование беспилотных систем ПВО – что известно
Читати українською

4 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что в Вооруженных силах Украины было создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны.

Главные тезисы

  • "Малая ПВО" — одно из самых динамичных и технологичных направлений современной войны.
  • Сырский заявил о положительной динамике комплектования новых дивизионов дронов-перехватчиков.

Новое командование беспилотных систем ПВО — что известно

В командный состав Воздушных Сил моими приказами отправлены высокопрофессиональные офицеры с боевым опытом. Они предоставили практические предложения по развитию "малой ПВО", по результатам чего приняты необходимые управленческие решения.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Главком обратил внимание на то, что на этом направлении не все зависит от профессионализма и самоотверженности украинских воинов.

Ключевыми факторами до сих пор являются темпы работы украинских и европейских производителей, а также поставки РЛС, БПАК и БПЛА-перехватчиков от западных партнеров.

Украина не имеет права игнорировать тот факт, что враг постоянно совершенствует свои средства поражения — в частности, оснащает ударные дроны терминалами спутниковой связи Starlink, использует сложные метеоусловия и другие тактические решения.

Продолжается и дополнительное привлечение армейской авиации. В общей сложности за все время вертолетами армейской авиации уже уничтожено 5 830 средств воздушного нападения противника, — заявил Сырский.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия потратила более 320 млн долл на последний массированный обстрел Украины — ГУР
ГУР
Киев
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин растратил 50% бюджета России на войну против Украины в 2025 году
Путин тратит миллиарды на мизерные территориальные успехи
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Компания Raytheon готова ускорить поставки ракет Patriot Украине
Министерство обороны Украины
Украина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?