В ВСУ создали новое командование беспилотных систем ПВО

4 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что в Вооруженных силах Украины было создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны.

Новое командование беспилотных систем ПВО — что известно

В командный состав Воздушных Сил моими приказами отправлены высокопрофессиональные офицеры с боевым опытом. Они предоставили практические предложения по развитию "малой ПВО", по результатам чего приняты необходимые управленческие решения. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Главком обратил внимание на то, что на этом направлении не все зависит от профессионализма и самоотверженности украинских воинов.

Ключевыми факторами до сих пор являются темпы работы украинских и европейских производителей, а также поставки РЛС, БПАК и БПЛА-перехватчиков от западных партнеров.

Украина не имеет права игнорировать тот факт, что враг постоянно совершенствует свои средства поражения — в частности, оснащает ударные дроны терминалами спутниковой связи Starlink, использует сложные метеоусловия и другие тактические решения.