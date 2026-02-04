У ЗСУ створили нове командування безпілотних систем ППО

4 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що в Збройних силах України створили нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони.
Головні тези:
- "Мала ППО" — один із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни.
- Сирський заявив про позитивну динаміку комплектування новостворених дивізіонів дронів-перехоплювачів.
Нове командування безпілотних систем ППО — що відомо
Головком звернув увагу на те, що за цим напрямом не все залежить лише від професіоналізму та самовідданості українських воїнів.
Ключовими факторами досі є темпи роботи українських і європейських виробників, а також постачання РЛС, БпАК і БпЛА-перехоплювачів від західних партнерів.
Україна не має права ігнорувати той факт, що ворог невпинно вдосконалює свої засоби ураження — зокрема оснащує ударні дрони терміналами супутникового зв’язку Starlink, використовує складні метеоумови та інші тактичні рішення.
