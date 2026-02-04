У ЗСУ створили нове командування безпілотних систем ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ створили нове командування безпілотних систем ППО

Олександр Сирський
Сирський

4 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що в Збройних силах України створили нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони. 

Головні тези:

  • "Мала ППО" — один із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни. 
  • Сирський заявив про позитивну динаміку комплектування новостворених дивізіонів дронів-перехоплювачів. 

Нове командування безпілотних систем ППО — що відомо

До командного складу Повітряних Сил моїми наказами відряджено високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом. Вони надали практичні пропозиції щодо розвитку "малої ППО", за результатами чого ухвалено необхідні управлінські рішення.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Головком звернув увагу на те, що за цим напрямом не все залежить лише від професіоналізму та самовідданості українських воїнів.

Ключовими факторами досі є темпи роботи українських і європейських виробників, а також постачання РЛС, БпАК і БпЛА-перехоплювачів від західних партнерів.

Україна не має права ігнорувати той факт, що ворог невпинно вдосконалює свої засоби ураження — зокрема оснащує ударні дрони терміналами супутникового зв’язку Starlink, використовує складні метеоумови та інші тактичні рішення.

Триває й додаткове залучення армійської авіації. Загалом за весь час гелікоптерами армійської авіації вже знищено 5 830 засобів повітряного нападу противника, — заявив Сирський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія витратила понад 320 млн дол на останній масований обстріл України — ГУР
ГУР
Київ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Путін розтринькав 50% бюджету Росії на війну проти України в 2025 році
Путін витрачає мільярди на мізерні територіальні успіхи
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Компанія Raytheon готова прискорити постачання ракет Patriot Україні
Міністерство оборони України
Україна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?