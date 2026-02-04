У ЗСУ створили нове командування безпілотних систем ППО

4 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що в Збройних силах України створили нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони.

Нове командування безпілотних систем ППО — що відомо

До командного складу Повітряних Сил моїми наказами відряджено високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом. Вони надали практичні пропозиції щодо розвитку "малої ППО", за результатами чого ухвалено необхідні управлінські рішення. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Головком звернув увагу на те, що за цим напрямом не все залежить лише від професіоналізму та самовідданості українських воїнів.

Ключовими факторами досі є темпи роботи українських і європейських виробників, а також постачання РЛС, БпАК і БпЛА-перехоплювачів від західних партнерів.

Україна не має права ігнорувати той факт, що ворог невпинно вдосконалює свої засоби ураження — зокрема оснащує ударні дрони терміналами супутникового зв’язку Starlink, використовує складні метеоумови та інші тактичні рішення.