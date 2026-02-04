Компанія Raytheon готова прискорити постачання ракет Patriot Україні

Міністерство оборони та американська компанія RTX обговорили прискорення постачання ракет для систем Patriot і перехід до глибокої промислової кооперації для посилення протиповітряної оборони України.
Головні тези:
- Raytheon готова прискорити постачання ракет Patriot для українських систем оборони у рамках стратегічного партнерства.
- Зміцнення протиповітряної оборони України потребує тісної співпраці та швидких дій у підтримці обладнання.
- Ключовий аспект обговорень — можливість переходу до глибокої промислової кооперації для забезпечення утримання передового озброєння.
Міноборони обговорило прискорене постачання ракет Patriot Україні
Заступник міністра оборони Сергій Боєв і делегація американської військово-промислової компанії RTX, яку очолила виконавча директорка Raytheon в Україні Дженіфер Пушнер, обговорили стратегічні напрями співпраці, спрямовані на посилення захисту українського неба та розбудову внутрішніх технічних спроможностей для обслуговування передового озброєння.
Боєв наголосив на критичній важливості систем протиповітряної оборони для захисту українських міст та об’єктів критичної інфраструктури на тлі останніх масованих повітряних атак агресора.
Своєю чергою представники Raytheon підтвердили готовність прискорення постачання ракет для систем Patriot через прямі контракти та міжнародні механізми підтримки.
Сторони також обговорили поточний стан та плани щодо обслуговування і забезпечення систем ППО та ПРО, що стоять на озброєнні Сил оборони.
Окрему увагу приділили обговоренню можливостей переходу від постачання готових систем до глибокої промислової кооперації. Міноборони зацікавлене у створенні в Україні бази для технічного обслуговування та ремонту західної техніки.
Боєв подякував партнерам за підтримку та наголосив, що розширення співпраці з провідними оборонними компаніями є одним зі стратегічних пріоритетів України.
