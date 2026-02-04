Компанія Raytheon готова прискорити постачання ракет Patriot Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Компанія Raytheon готова прискорити постачання ракет Patriot Україні

Міністерство оборони України
Україна
Read in English

Міністерство оборони та американська компанія RTX обговорили прискорення постачання ракет для систем Patriot і перехід до глибокої промислової кооперації для посилення протиповітряної оборони України.

Головні тези:

  • Raytheon готова прискорити постачання ракет Patriot для українських систем оборони у рамках стратегічного партнерства.
  • Зміцнення протиповітряної оборони України потребує тісної співпраці та швидких дій у підтримці обладнання.
  • Ключовий аспект обговорень — можливість переходу до глибокої промислової кооперації для забезпечення утримання передового озброєння.

Міноборони обговорило прискорене постачання ракет Patriot Україні

Заступник міністра оборони Сергій Боєв і делегація американської військово-промислової компанії RTX, яку очолила виконавча директорка Raytheon в Україні Дженіфер Пушнер, обговорили стратегічні напрями співпраці, спрямовані на посилення захисту українського неба та розбудову внутрішніх технічних спроможностей для обслуговування передового озброєння.

Боєв наголосив на критичній важливості систем протиповітряної оборони для захисту українських міст та об’єктів критичної інфраструктури на тлі останніх масованих повітряних атак агресора.

Ви самі могли переконатися, наскільки важливою та критичною є спроможність протиповітряної оборони, а також темпи, з якими ми маємо діяти у цьому напрямі. Минулої ночі, коли було завдано один з найбільших комбінованих ударів по території України з використанням рекордної кількості балістичних ракет, енергетична інфраструктура зазнала чергових руйнувань.

Своєю чергою представники Raytheon підтвердили готовність прискорення постачання ракет для систем Patriot через прямі контракти та міжнародні механізми підтримки.

Сторони також обговорили поточний стан та плани щодо обслуговування і забезпечення систем ППО та ПРО, що стоять на озброєнні Сил оборони.

Окрему увагу приділили обговоренню можливостей переходу від постачання готових систем до глибокої промислової кооперації. Міноборони зацікавлене у створенні в Україні бази для технічного обслуговування та ремонту західної техніки.

Боєв подякував партнерам за підтримку та наголосив, що розширення співпраці з провідними оборонними компаніями є одним зі стратегічних пріоритетів України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
США підтримали продаж Україні обладнання для Patriot
Нове рішення США щодо допомоги Україні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна озброїлась ще двома ЗРК Patriot
Міноборони України
Patriot
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ціни на ракети до Patriot різко зросли
США підняли ціни на свої ракети

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?