Компанія Raytheon готова прискорити постачання ракет Patriot Україні

Міністерство оборони та американська компанія RTX обговорили прискорення постачання ракет для систем Patriot і перехід до глибокої промислової кооперації для посилення протиповітряної оборони України.

Міноборони обговорило прискорене постачання ракет Patriot Україні

Заступник міністра оборони Сергій Боєв і делегація американської військово-промислової компанії RTX, яку очолила виконавча директорка Raytheon в Україні Дженіфер Пушнер, обговорили стратегічні напрями співпраці, спрямовані на посилення захисту українського неба та розбудову внутрішніх технічних спроможностей для обслуговування передового озброєння.

Боєв наголосив на критичній важливості систем протиповітряної оборони для захисту українських міст та об’єктів критичної інфраструктури на тлі останніх масованих повітряних атак агресора.

Ви самі могли переконатися, наскільки важливою та критичною є спроможність протиповітряної оборони, а також темпи, з якими ми маємо діяти у цьому напрямі. Минулої ночі, коли було завдано один з найбільших комбінованих ударів по території України з використанням рекордної кількості балістичних ракет, енергетична інфраструктура зазнала чергових руйнувань. Поширити

Своєю чергою представники Raytheon підтвердили готовність прискорення постачання ракет для систем Patriot через прямі контракти та міжнародні механізми підтримки.

Сторони також обговорили поточний стан та плани щодо обслуговування і забезпечення систем ППО та ПРО, що стоять на озброєнні Сил оборони.

Окрему увагу приділили обговоренню можливостей переходу від постачання готових систем до глибокої промислової кооперації. Міноборони зацікавлене у створенні в Україні бази для технічного обслуговування та ремонту західної техніки.