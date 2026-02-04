Компания Raytheon готова ускорить поставки ракет Patriot Украине
Компания Raytheon готова ускорить поставки ракет Patriot Украине

Министерство обороны и американская компания RTX обсудили ускорение поставок ракет для систем Patriot и переход в глубокую промышленную кооперацию для усиления противовоздушной обороны Украины.

Главные тезисы

  • Raytheon готова ускорить поставки ракет Patriot для украинских систем обороны, укрепляя противовоздушную оборону страны.
  • Основной фокус – глубокая промышленная кооперация для обеспечения удержания передового вооружения.

Минобороны обсудило ускоренную поставку ракет Patriot Украине

Заместитель министра обороны Сергей Боев и делегация американской военно-промышленной компании RTX, возглавленной исполнительным директором Raytheon в Украине Дженнифер Пушнер, обсудили стратегические направления сотрудничества, направленные на усиление защиты украинского неба и развитие внутренних технических способностей для обслуживания передового вооружения.

Боев отметил критическую важность систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов и объектов критической инфраструктуры на фоне последних массированных воздушных атак агрессора.

Вы сами могли убедиться, насколько важна и критическая способность противовоздушной обороны, а также темпы, с которыми мы должны действовать в этом направлении. Прошлой ночью, когда был нанесен один из крупнейших комбинированных ударов по территории Украины с использованием рекордного количества баллистических ракет, энергетическая инфраструктура потерпела очередные разрушения.

В свою очередь представители Raytheon подтвердили готовность ускорить поставки ракет для систем Patriot через прямые контракты и международные механизмы поддержки.

Стороны также обсудили текущее состояние и планы обслуживания и обеспечения систем ПВО и ПРО, стоящих на вооружении Сил обороны.

Отдельное внимание было уделено обсуждению возможностей перехода от поставок готовых систем к глубокой промышленной кооперации. Минобороны заинтересовано в создании в Украине баз для технического обслуживания и ремонта западной техники.

Боев поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул, что расширение сотрудничества с ведущими оборонными компаниями является одним из стратегических приоритетов Украины.

