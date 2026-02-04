Компания Raytheon готова ускорить поставки ракет Patriot Украине

Министерство обороны и американская компания RTX обсудили ускорение поставок ракет для систем Patriot и переход в глубокую промышленную кооперацию для усиления противовоздушной обороны Украины.
Главные тезисы
- Raytheon готова ускорить поставки ракет Patriot для украинских систем обороны, укрепляя противовоздушную оборону страны.
- Основной фокус – глубокая промышленная кооперация для обеспечения удержания передового вооружения.
Минобороны обсудило ускоренную поставку ракет Patriot Украине
Заместитель министра обороны Сергей Боев и делегация американской военно-промышленной компании RTX, возглавленной исполнительным директором Raytheon в Украине Дженнифер Пушнер, обсудили стратегические направления сотрудничества, направленные на усиление защиты украинского неба и развитие внутренних технических способностей для обслуживания передового вооружения.
Боев отметил критическую важность систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов и объектов критической инфраструктуры на фоне последних массированных воздушных атак агрессора.
В свою очередь представители Raytheon подтвердили готовность ускорить поставки ракет для систем Patriot через прямые контракты и международные механизмы поддержки.
Стороны также обсудили текущее состояние и планы обслуживания и обеспечения систем ПВО и ПРО, стоящих на вооружении Сил обороны.
Отдельное внимание было уделено обсуждению возможностей перехода от поставок готовых систем к глубокой промышленной кооперации. Минобороны заинтересовано в создании в Украине баз для технического обслуживания и ремонта западной техники.
Боев поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул, что расширение сотрудничества с ведущими оборонными компаниями является одним из стратегических приоритетов Украины.
