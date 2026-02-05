ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем армии РФ в течение суток
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем армии РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 5 февраля 2026 года на войне против Украины составляют около 1243840 человек, из них 770 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери армии РФ на фронте с Украиной превышают 1243840 человек.
  • За последние сутки силы ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артиллерийских систем российской армии.

Актуальные потери армии РФ 5 февраля

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Актуальные потери армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 642 (+5),

  • боевых бронированных машин — 23 996 (+4),

  • артиллерийских систем — 36 975 (+60),

  • РСЗО — 1 636 (+2),

  • средств ПВО — 1 293 (+0),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 125 094 (+1 351),

  • крылатых ракет — 4 245 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 77 149 (+200),

  • специальной техники — 4062 (+0).

