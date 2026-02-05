ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем армии РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 5 февраля 2026 года на войне против Украины составляют около 1243840 человек, из них 770 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Общие боевые потери армии РФ на фронте с Украиной превышают 1243840 человек.
- За последние сутки силы ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артиллерийских систем российской армии.
Актуальные потери армии РФ 5 февраля
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 642 (+5),
боевых бронированных машин — 23 996 (+4),
артиллерийских систем — 36 975 (+60),
РСЗО — 1 636 (+2),
средств ПВО — 1 293 (+0),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 125 094 (+1 351),
крылатых ракет — 4 245 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 77 149 (+200),
специальной техники — 4062 (+0).
