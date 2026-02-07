Ситуація з електропостачанням в Україні залишається надзвичайно складною — Міненерго

7 лютого відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та на Київщині.

Ситуація в енергосистемі Україні: ризики та сподівання

Після останнього масованого обстрілу РФ ситуація в енергосистемі країни залишається вкрай складною.

Ворог атакував енергообʼєкти у низці областей. Через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС. Наразі у більшості областей продовжують діяти аварійні відключення.

На всіх пошкоджених обʼєктах тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам.

Ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною. Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими. Поширити

Наразі мешканці столиці отримують електроенергію лише на короткий проміжок часу — на півтори-дві години. Енергетики роблять усе можливе для балансування системи, а місто розгортає додаткові опорні пункти незламності в кожному районі, щоб забезпечити людям підтримку.

У ДТЕК зазначили, що пошкоджені дві теплоелектростанції команії та ключові високовольтні підстанції. Через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС.

Україна втратила значну частину доступної електроенергії. Система працює з максимальними обмеженнями. Звичні графіки не діють.

Попереду складні дні. Енергетики ДТЕК, Укренерго та Київтеплоенерго працюють безперервно, щоб повернути світло, щойно це стане можливим.