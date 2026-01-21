У Києві повернули світло для усіх об'єктів критичної інфраструктури

Близько 15:20 21 січня “ДТЕК Київські електромережі” офіційно підтвердили, що врешті вдалося відновити електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури столиці України після атаки російських загарбників.
Головні тези:
- У Києві досі діють екстрені відключення світла.
- Складною залишається ситуація в Дніпровському та Деснянському районах.
Ситуація в Києві — останні подробиці
Попри це, як зазначають енергетики, ситуація з електрозабезпеченням столиці України досі залишається складною.
У Києві продовжують діяти екстрені відключення світла. Графіки та розподіл на групи — не діють.
На тлі руйнування Росією об'єктів столичної генерації найбільш складною залишається ситуація в Дніпровському та Деснянському районах.
У ДТЕК офіційно підтвердили, що ще близько 44 тисячі осель лишається без світла.
Ремонтні роботи тривають безперервно, щоб якнайшвидше виправити шкоду, завдану ворогом.
