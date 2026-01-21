В Киеве вернули свет для всех объектов критической инфраструктуры
В Киеве вернули свет для всех объектов критической инфраструктуры

Ситуация в Киеве – последние подробности
Около 15:20 21 января "ДТЭК Киевские электросети" официально подтвердили, что наконец-то удалось возобновить электроснабжение всем объектам критической инфраструктуры столицы Украины после атаки российских захватчиков.

Главные тезисы

  • В Киеве до сих пор действуют экстренные отключения света.
  • Сложной остается ситуация в Днепровском и Деснянском районах.

Ситуация в Киеве — последние подробности

Энергетики возобновили электроснабжение для всех объектов критической инфраструктуры Киева после ракетно-дроновой атаки врага на Киев 20 января, — сказано в заявлении ДТЭК.

Несмотря на это, как отмечают энергетики, ситуация с электроснабжением столицы Украины по-прежнему остается сложной.

В Киеве продолжают действовать экстренные отключения света.

Наиболее сложной остается ситуация в Днепровском и Деснянском районах.

В ДТЭК официально подтвердили, что еще около 44 тысяч домов остается без света.

Ремонтные работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно быстрее исправить вред, причиненный врагом.

Тех, у кого есть свет очень просим рационально использовать электроприборы. После возвращения света в дом не включайте сразу все энергоемкие приборы. Это снизит аварийность оборудования и увеличит время наличия света, — напоминают энергетики.

