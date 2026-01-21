В Киеве вернули свет для всех объектов критической инфраструктуры

Около 15:20 21 января "ДТЭК Киевские электросети" официально подтвердили, что наконец-то удалось возобновить электроснабжение всем объектам критической инфраструктуры столицы Украины после атаки российских захватчиков.
Главные тезисы
- В Киеве до сих пор действуют экстренные отключения света.
- Сложной остается ситуация в Днепровском и Деснянском районах.
Ситуация в Киеве — последние подробности
Несмотря на это, как отмечают энергетики, ситуация с электроснабжением столицы Украины по-прежнему остается сложной.
В Киеве продолжают действовать экстренные отключения света.
Наиболее сложной остается ситуация в Днепровском и Деснянском районах.
В ДТЭК официально подтвердили, что еще около 44 тысяч домов остается без света.
Ремонтные работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно быстрее исправить вред, причиненный врагом.
