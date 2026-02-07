Ситуация с электроснабжением в Украине остается очень сложной — Минэнерго
Ситуация с электроснабжением в Украине остается очень сложной — Минэнерго

Министерство энергетики Украины
энергосистема
7 февраля состоялось заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и Киевской области.

Главные тезисы

  • После обстрела РФ в Украине возник значительный дефицит электроэнергии из-за повреждений высоковольтных подстанций.
  • Жители Киева получают электроснабжение лишь на короткий промежуток времени, вызвавшая сложность ситуации.

Ситуация в энергосистеме Украины: риски и надежды

После последнего массированного обстрела РФ ситуация в энергосистеме страны остается очень сложной.

Враг атаковал энергообъекты в ряде областей. Из-за повреждений высоковольтных подстанций были вынуждены разгружены АЭС. В настоящее время в большинстве областей продолжают действовать аварийные отключения.

На всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям.

Ситуация с электроснабжением остается очень сложной. Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне тяжело перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми.

В настоящее время жители столицы получают электроэнергию только на короткий промежуток времени — на полтора-два часа. Энергетики делают все возможное для балансировки системы, а город развертывает дополнительные опорные пункты несокрушимости в каждом районе, чтобы обеспечить людям поддержку.

В ДТЭК отметили, что повреждены две теплоэлектростанции компании и ключевые высоковольтные подстанции. Из-за повреждений высоковольтных подстанций были вынуждены разгружены АЭС.

Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии. Система работает с максимальными ограничениями. Привычные графики бездействуют.

Впереди сложные дни. Энергетики ДТЭК, Укрэнерго и Киевтеплоэнерго работают непрерывно, чтобы вернуть свет, как только это станет возможным.

