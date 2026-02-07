Ситуация с электроснабжением в Украине остается очень сложной — Минэнерго

7 февраля состоялось заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и Киевской области.
Главные тезисы
- После обстрела РФ в Украине возник значительный дефицит электроэнергии из-за повреждений высоковольтных подстанций.
- Жители Киева получают электроснабжение лишь на короткий промежуток времени, вызвавшая сложность ситуации.
Ситуация в энергосистеме Украины: риски и надежды
После последнего массированного обстрела РФ ситуация в энергосистеме страны остается очень сложной.
Враг атаковал энергообъекты в ряде областей. Из-за повреждений высоковольтных подстанций были вынуждены разгружены АЭС. В настоящее время в большинстве областей продолжают действовать аварийные отключения.
На всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям.
В настоящее время жители столицы получают электроэнергию только на короткий промежуток времени — на полтора-два часа. Энергетики делают все возможное для балансировки системы, а город развертывает дополнительные опорные пункты несокрушимости в каждом районе, чтобы обеспечить людям поддержку.
В ДТЭК отметили, что повреждены две теплоэлектростанции компании и ключевые высоковольтные подстанции. Из-за повреждений высоковольтных подстанций были вынуждены разгружены АЭС.
Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии. Система работает с максимальными ограничениями. Привычные графики бездействуют.
Впереди сложные дни. Энергетики ДТЭК, Укрэнерго и Киевтеплоэнерго работают непрерывно, чтобы вернуть свет, как только это станет возможным.
