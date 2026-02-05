Россия атаковала Киев дронами — есть разрушения и пострадавшие

В ночь на 5 февраля Киев снова подвергся обстрелам со стороны российских войск.
Главные тезисы
- Российские дроны нанесли атаку на Киев, вызвав физические разрушения и пострадавших.
- Соломенский район стал основным зоной поражения, где повреждены окна, фасады и автомобили.
Россия атаковала Киев в ночь на 5 февраля: последствия
Российские дроны атаковали Киев по нескольким направлениям, в результате чего зафиксированы повреждения в четырех районах города.
Пока известно о двух пострадавших женщинах. По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе одну женщину 79 лет медики госпитализировали, еще одной 89-летней пенсионерке оказали помощь на месте.
Соломенский район Киева взял на себя основной удар. Здесь обломки упали сразу по нескольким адресам:
В двух многоэтажках выбиты окна, повреждены фасады. Во дворах изуродованы припаркованные автомобили. Пожар удалось избежать.
Обломки выбили окна и повредили фасад детского сада. Также зафиксировано падение обломков вблизи торгового центра.
В результате падения обломков вражеского БПЛА в Оболонском районе вспыхнул пожар. Огонь охватил автомобили на одной из местных парковок. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
В Дарницком районе обломки упали вблизи кафе, расположенного на первом этаже жилого дома. К счастью, само здание не получило повреждений, обошлось без жертв.
Полиция и спасательные службы работают на местах падения обломков, документируя последствия обстрелов и оказывая необходимую помощь пострадавшим.
