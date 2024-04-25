Сенатор Берні Сандерс з Вермонту, який очолює Комітет Сенату з питань охорони здоров'я, освіти, праці та пенсій, вимагає від компанії Novo Nordisk розкриття деталей про ціни на популярні ліки Оземпік для лікування діабету та схуднення.

Висока ціна на Оземпік викликала занепокоєння в Сенаті США

Комітет розслідує високі ціни, які Novo Nordisk встановлює на свої препарати Ozempic і Wegovy, що допомагають у лікуванні діабету та ожиріння, однак є дуже дорогими.

У листі, надісланому виконавчому директору Novo Nordisk Ларсу Фруергаарду Йоргенсену, Сандерс висловив вимогу отримати внутрішні документи про вартість на ці ліки в США, які перевищують ціни в інших країнах. Поширити

Сенатор вимагає пояснень щодо різниці в цінах між препаратами Wegovy та Ozempic, які містять однакову діючу речовину, семаглутид. Він також попросив компанію розглянути значне зниження цін на обидва препарати. Дедлайн для відповіді встановлено на 8 травня.

Представник компанії Novo Nordisk у своїй заяві підтвердив важливість доступу до їхніх ліків для пацієнтів, які користуються програмами Medicare, Medicaid та комерційними ринками.

Водночас він зауважив, що розуміння хвороби, розробка нових методів лікування і складнощі систем охорони здоров'я США та світу не є простими завданнями.

Прес-секретар підкреслив, що Novo Nordisk готова співпрацювати з політиками для забезпечення доступу та доступності ліків для всіх пацієнтів.

Сенатор Сандерс зазначив, що його зацікавленість не обмежується тільки компанією Novo Nordisk, а включає інших виробників, таких як Eli Lilly, яка також виробляє конкуруючі ліки Mounjaro та Zepbound. Він підкреслив, що проблема високих цін на ліки стосується багатьох компаній.

Причини зростання попиту на Оземпік

Статистика центрів з контролю та профілактики захворювань свідчить про те, що понад 42% дорослих американців страждають від ожиріння, а понад 11% мають діабет.

Експерт з охорони здоров'я Стейсі Дусетзіна зазначила, що така кількість хворих викликає серйозне питання про фінансування доступу до ліків. Зважаючи на те, що деяким пацієнтам треба приймати ці ліки протягом усього життя, витрати стають більш значущими.

Високі ціни на ліки призвели до ситуації, коли багато пацієнтів не можуть їх собі дозволити.