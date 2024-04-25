Сенатор Берни Сандерс из Вермонта, возглавляющий Комитет Сената по вопросам здравоохранения, труда и пенсий, требует от компании Novo Nordisk раскрытия деталей о ценах на популярное лекарство Оземпик для лечения диабета и ожирения.

Высокая цена на Оземпик вызвала обеспокоенность в Сенате США

Комитет расследует высокие цены, которые Novo Nordisk устанавливает на свои препараты Ozempic и Wegovy, помогающие в лечении диабета и ожирения.

В письме, направленном исполнительному директору Novo Nordisk Ларсу Фруергаарду Йоргенсену, Сандерс потребовал предоставить внутренние документы о стоимости на эти лекарства в США, которые превышают цены в других странах. Поделиться

Сенатор требует объяснения разницы в ценах между препаратами Wegovy и Ozempic, содержащими одинаковое действующее вещество, семаглутид. Он также попросил компанию рассмотреть значительное снижение цен на оба препарата. Дедлайн для ответа установлен 8 мая.

Представитель компании Novo Nordisk в своем заявлении подтвердил важность доступа к лекарствам для пациентов, пользующихся программами Medicare, Medicaid и коммерческими рынками.

В то же время, он отметил, что понимание болезни, разработка новых методов лечения и сложности систем здравоохранения США и мира не являются простыми задачами.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Novo Nordisk готова сотрудничать с политиками для обеспечения доступа и доступности лекарства для всех пациентов.

Сенатор Сандерс отметил, что его интерес не ограничивается только компанией Novo Nordisk, а включает других производителей, таких как Eli Lilly, которая также производит конкурирующее лекарство Mounjaro и Zepbound. Он подчеркнул, что проблема высоких цен на лекарства касается многих компаний.

Причины роста спроса на Оземпик

Статистика центров по контролю и профилактике заболеваний свидетельствует о том, что более 42% взрослых американцев страдают ожирением, а более 11% диабетом.

Эксперт по здравоохранению Стейси Дусетзина отметила, что такое количество больных вызывает серьезный вопрос о финансировании доступа к лекарству. Ввиду того, что некоторым пациентам нужно принимать это лекарство на протяжении всей жизни, расходы становятся более значимыми.

Высокие цены на лекарства привели к ситуации, когда многие пациенты не могут их себе позволить.