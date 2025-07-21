Скандал з "другом Путіна". Концерт в Італії російського диригента Гергієва скасовано

Гергієв не виступатиме з концертом в Італії

Керівництво палацу Реджа-ді-Казерта повідомило 21 липня, що скасувало концерт Валерія Гергієва.

Захід мав відбутися 27 липня в рамках фестивалю «Королівське літо» (Un'Estate da Re). Поширити

Запланований концерт викликав скандал, з критикою виступив італійський уряд та міжнародні активісти.

72-річний диригент був запрошений владою регіону Кампанія.

Виступ у колишньому королівському палаці Бурбонів на північ від Неаполя фактично поклав би край забороні на виступи на європейських сценах, накладеній на Гергієва після вторгнення Росії в Україну.

Близько 40 українських організацій з Італії, Польщі, Канади та інших країн закликали скасувати виступ пропутінського диригента в Італії. Міністр культури Італійської Республіки Алессандро Джулі також розкритикував рішення регіональної влади Кампанії провести концерт за участю диригента Гергієва.

У лютому 2022 року низка світових театрів та філармоній відмовилися співпрацювати з Гергієвим через його відмову висловити свою думку щодо повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.