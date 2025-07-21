Скандал з "другом Путіна". Концерт в Італії російського диригента Гергієва скасовано
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Скандал з "другом Путіна". Концерт в Італії російського диригента Гергієва скасовано

Гергієв
Джерело:  ANSA

В Італії скасували концерт російського диригента і друга нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Валерія Гергієва.

Головні тези:

  • Концерт російського диригента Валерія Гергієва в Італії був скасований через скандал та гучні протести.
  • Виступ Гергієва викликав критику італійського уряду та міжнародних активістів через його підтримку російської агресії в Україні.
  • Після вторгнення Росії в Україну деякі світові театри і філармонії відмовилися співпрацювати з Гергієвим.

Гергієв не виступатиме з концертом в Італії

Керівництво палацу Реджа-ді-Казерта повідомило 21 липня, що скасувало концерт Валерія Гергієва.

Захід мав відбутися 27 липня в рамках фестивалю «Королівське літо» (Un'Estate da Re).

Запланований концерт викликав скандал, з критикою виступив італійський уряд та міжнародні активісти.

72-річний диригент був запрошений владою регіону Кампанія.

Виступ у колишньому королівському палаці Бурбонів на північ від Неаполя фактично поклав би край забороні на виступи на європейських сценах, накладеній на Гергієва після вторгнення Росії в Україну.

Близько 40 українських організацій з Італії, Польщі, Канади та інших країн закликали скасувати виступ пропутінського диригента в Італії. Міністр культури Італійської Республіки Алессандро Джулі також розкритикував рішення регіональної влади Кампанії провести концерт за участю диригента Гергієва.

У лютому 2022 року низка світових театрів та філармоній відмовилися співпрацювати з Гергієвим через його відмову висловити свою думку щодо повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Натомість у березні 2022 року Гергієв виступив на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму та на підтримку військової агресії Росії проти України.

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