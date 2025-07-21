Скандал з "другом Путіна". Концерт в Італії російського диригента Гергієва скасовано

В Італії скасували концерт російського диригента і друга нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Валерія Гергієва.
Головні тези:
- Концерт російського диригента Валерія Гергієва в Італії був скасований через скандал та гучні протести.
- Виступ Гергієва викликав критику італійського уряду та міжнародних активістів через його підтримку російської агресії в Україні.
- Після вторгнення Росії в Україну деякі світові театри і філармонії відмовилися співпрацювати з Гергієвим.
Гергієв не виступатиме з концертом в Італії
Керівництво палацу Реджа-ді-Казерта повідомило 21 липня, що скасувало концерт Валерія Гергієва.
Запланований концерт викликав скандал, з критикою виступив італійський уряд та міжнародні активісти.
72-річний диригент був запрошений владою регіону Кампанія.
Виступ у колишньому королівському палаці Бурбонів на північ від Неаполя фактично поклав би край забороні на виступи на європейських сценах, накладеній на Гергієва після вторгнення Росії в Україну.
Близько 40 українських організацій з Італії, Польщі, Канади та інших країн закликали скасувати виступ пропутінського диригента в Італії. Міністр культури Італійської Республіки Алессандро Джулі також розкритикував рішення регіональної влади Кампанії провести концерт за участю диригента Гергієва.
У лютому 2022 року низка світових театрів та філармоній відмовилися співпрацювати з Гергієвим через його відмову висловити свою думку щодо повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.
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