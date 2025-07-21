Скандал с "другом Путина". Концерт в Италии российского дирижера Гергиева отменен

В Италии отменили концерт российского дирижера и друга нелегитимного президента РФ Владимира Путина Валерия Гергиева.

Гергиев не будет выступать с концертом в Италии

Руководство дворца Реджа-ди-Казерта сообщило 21 июля, что отменило концерт Валерия Гергиева.

Мероприятие должно было состояться 27 июля в рамках фестиваля «Королевское лето» (Un'Estate da Re). Поделиться

Планируемый концерт вызвал скандал, с критикой выступило итальянское правительство и международные активисты.

72-летний дирижер был приглашен властями региона Кампания.

Выступление в бывшем королевском дворце Бурбонов севернее Неаполя фактически положило бы конец запрету на выступления на европейских сценах, наложенном на Гергиева после вторжения России в Украину.

Около 40 украинских организаций из Италии, Польши, Канады и других стран призвали упразднить выступление пропутинского дирижера в Италии. Министр культуры Итальянской Республики Алессандро Джули также раскритиковал решение региональных властей Кампании провести концерт с участием дирижера Гергиева.

В феврале 2022 года ряд мировых театров и филармоний отказались сотрудничать с Гергиевым из-за его отказа высказать свое мнение о полномасштабном военном вторжении России в Украину.