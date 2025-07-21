В Италии отменили концерт российского дирижера и друга нелегитимного президента РФ Владимира Путина Валерия Гергиева.
Главные тезисы
- Концерт российского дирижера Валерия Гергиева в Италии был отменен из-за скандала и громких протестов, вызванных его поддержкой российской агрессии в Украине.
- После вторжения России в Украину многие мировые театры и филармонии отказались сотрудничать с Гергиевым, что стало причиной отмены его выступления в Италии.
Гергиев не будет выступать с концертом в Италии
Руководство дворца Реджа-ди-Казерта сообщило 21 июля, что отменило концерт Валерия Гергиева.
Планируемый концерт вызвал скандал, с критикой выступило итальянское правительство и международные активисты.
72-летний дирижер был приглашен властями региона Кампания.
Выступление в бывшем королевском дворце Бурбонов севернее Неаполя фактически положило бы конец запрету на выступления на европейских сценах, наложенном на Гергиева после вторжения России в Украину.
Около 40 украинских организаций из Италии, Польши, Канады и других стран призвали упразднить выступление пропутинского дирижера в Италии. Министр культуры Итальянской Республики Алессандро Джули также раскритиковал решение региональных властей Кампании провести концерт с участием дирижера Гергиева.
В феврале 2022 года ряд мировых театров и филармоний отказались сотрудничать с Гергиевым из-за его отказа высказать свое мнение о полномасштабном военном вторжении России в Украину.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-