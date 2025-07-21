Скандал с "другом Путина". Концерт в Италии российского дирижера Гергиева отменен
Категория
Культура
Дата публикации

Скандал с "другом Путина". Концерт в Италии российского дирижера Гергиева отменен

Гергиев
Читати українською
Источник:  ANSA

В Италии отменили концерт российского дирижера и друга нелегитимного президента РФ Владимира Путина Валерия Гергиева.

Главные тезисы

  • Концерт российского дирижера Валерия Гергиева в Италии был отменен из-за скандала и громких протестов, вызванных его поддержкой российской агрессии в Украине.
  • После вторжения России в Украину многие мировые театры и филармонии отказались сотрудничать с Гергиевым, что стало причиной отмены его выступления в Италии.

Гергиев не будет выступать с концертом в Италии

Руководство дворца Реджа-ди-Казерта сообщило 21 июля, что отменило концерт Валерия Гергиева.

Мероприятие должно было состояться 27 июля в рамках фестиваля «Королевское лето» (Un'Estate da Re).

Планируемый концерт вызвал скандал, с критикой выступило итальянское правительство и международные активисты.

72-летний дирижер был приглашен властями региона Кампания.

Выступление в бывшем королевском дворце Бурбонов севернее Неаполя фактически положило бы конец запрету на выступления на европейских сценах, наложенном на Гергиева после вторжения России в Украину.

Около 40 украинских организаций из Италии, Польши, Канады и других стран призвали упразднить выступление пропутинского дирижера в Италии. Министр культуры Итальянской Республики Алессандро Джули также раскритиковал решение региональных властей Кампании провести концерт с участием дирижера Гергиева.

В феврале 2022 года ряд мировых театров и филармоний отказались сотрудничать с Гергиевым из-за его отказа высказать свое мнение о полномасштабном военном вторжении России в Украину.

В марте 2022 года Гергиев выступил на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма и в поддержку военной агрессии России против Украины.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Любимая певица Путина. В Германии протестовали против выступления Анны Нетребко
Нетребко и Путин
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
МИД Украины требует отменить концерт путинистки Нетребко в Риме
МИД Украины
Нетребко
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Любимица Путина. Певица Нетребко откроет сезон в Лондонской Королевской опере
Нетребко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?