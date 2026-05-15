Скандальне рішення UWW. Борці з РФ та РБ повертаються до змагань без обмежень

Міжнародна федерація боротьби (UWW) 15 травня зняла всі заборони з білоруських та російських борців і дозволила їм без обмежень брати участь у майбутніх змаганнях.
- UWW скасувала заборони для білоруських та російських борців, дозволивши їм виступати під своїми національними прапорами у різних категоріях.
Про це йдеться на сайті UWW.
Згідно з оновленими правилами участі, борці з Білорусі та Росії виступатимуть під своїми національними прапорами у всіх вікових категоріях, включаючи дорослу.
На формі спортсменів та персоналу тепер можуть бути розміщені ініціали країн «RUS» та «BLR», а національні гімни обох країн звучатимуть під час церемоній нагородження на заходах UWW, якщо їхні борці виграють золоті медалі або команда виграє чемпіонат.
У відомстві поінформували, що UWW в березні 2022 року вперше «опублікувала заяву щодо геополітичної ситуації навколо України» та приєдналася до заходів, рекомендованих МОК. На той час UWW вирішила, що борці та офіційні особи, які належать до афілійованих та асоційованих федерацій у Білорусі та Росії, не будуть запрошені та не матимуть права брати участь у міжнародних змаганнях, передбачених календарем UWW.
У лютому 2025 року UWW оголосила, що всі придатні борці з Білорусі та Росії виступатимуть під прапором UWW, скасувавши позначення «індивідуальні нейтральні спортсмени». Однак UWW не дозволила використання національних гімнів або посилань на прапори, символи чи герби Білорусі та Росії. Нині всі обмеження з країн зняті.
