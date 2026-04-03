CША неочікувано зняли санкції з ексміністра фінансів Росії

США вивели з-під санкцій російського банкіра та ексміністра Задорнова

Про це повідомляє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США.

Зазначається, що санкції із Задорнова знімаються. Жодної причини зняття санкцій із російського ексміністра не вказується.

Михайло Задорнов ще з 2022 року перебував під санкціями США. Він очолював російський банк "Открытие" та був причетний до забезпечення істотного джерела доходу для російського режиму. Таким чином банк Задорнова фінансував війну та геноцид цивільного населення в Україні.

Цікаво, що сам Задорнов, який у 1997-1999 роках очолював міністерство фінансів Росії, у 2024 році подав позов до суду в США з вимогою скасувати санкції. Задорнов заявив, що не вже очолює банк, тому, мовляв, є відсутність підстав для їх запровадження.

Нагадаємо, що США продовжують політику послаблення санкцій проти РФ. Зокрема 31 березня США виключили з санкційного списку окремі російські судна, зокрема контейнеровози під російським прапором.

Відповідна генеральна ліцензія дозволяє завершити операції з розвантаження нафти, завантаженої до 12 березня.

18 березня США вивели із санкційного списку три компанії і трьох осіб, які пов'язані з Росією. Жодного пояснення своїх дій Вашингтон не надав. Але за кілька днів до цього президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон тимчасово послабив санкції проти російської нафти для "стабілізації світового ринку" на тлі енергетичної кризи.