США неожиданно сняли санкции с экс-министра финансов России

США 3 апреля сняли санкции с бывшего министра финансов России Михаила Задорнова.

Главные тезисы

  • США сняли санкции с Михаила Задорнова, бывшего министра финансов России, не предоставив объяснений касательно данного решения.
  • Задорнов возглавлял банк, финансировавший войну в Украине, но теперь был освобожден от санкций.

Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

Отмечается, что санкции с Задорнова снимаются. Никакой причины снятия санкций с российского эксминистра не указывается.

Михаил Задорнов с 2022 года находился под санкциями США. Он возглавлял русский банк "Открытие" и был причастен к обеспечению значимого источника дохода для русского режима. Таким образом, банк Задорнова финансировал войну и геноцид гражданского населения в Украине.

Интересно, что сам Задорнов, возглавлявший в 1997-1999 годах министерство финансов России, в 2024 году подал иск в суд в США с требованием отменить санкции. Задорнов заявил, что не уже возглавляет банк, поэтому есть отсутствие оснований для их внедрения.

Напомним, что США продолжают политику ослабления санкций против РФ. В частности, 31 марта США исключили из санкционного списка отдельные российские суда, в том числе контейнеровозы под российским флагом.

Соответствующая генеральная лицензия позволяет завершить сделки по разгрузке нефти, загруженной до 12 марта.

18 марта США вывели из санкционного списка три компании и три человека, связанные с Россией. Никакого объяснения своим действиям Вашингтон не предоставил. Но несколько дней до этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон временно ослабил санкции против российской нефти для "стабилизации мирового рынка" на фоне энергетического кризиса.

