Скандальное решение UWW. Борцы из РФ и РБ возвращаются на соревнования без ограничений
Источник:  Укринформ

Международная федерация борьбы (UWW) 15 мая сняла все запреты с белорусских и российских борцов и разрешила им без ограничений участвовать в предстоящих соревнованиях.

Главные тезисы

  • UWW сняла все запреты с белорусских и российских борцов, позволив им без ограничений выступать на международных соревнованиях.
  • Борцы из России и Беларуси снова будут представлять свои страны под национальными флагами и гимнами в разных возрастных категориях.

Международная федерация борьбы допустила ко всем соревнованиям российских и белорусских борцов

Об этом говорится на сайте UWW.

Согласно обновленным правилам участия, борцы из Беларуси и России будут выступать под своими национальными флагами во всех возрастных категориях, включая взрослого.

На форме спортсменов и персонала теперь могут быть размещены инициалы стран RUS и BLR, а национальные гимны обеих стран будут звучать во время церемоний награждения на мероприятиях UWW, если их борцы выиграют золотые медали или команда выиграет чемпионат.

Все остальные стандартные протоколы соревнований UWW останутся в силе в соответствии с международными правилами борьбы, отмечается в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что UWW в марте 2022 года впервые «опубликовала заявление о геополитической ситуации вокруг Украины» и присоединилась к мерам, рекомендованным МОК. В то время UWW решила, что борцы и официальные лица, принадлежащие к аффилированным и ассоциированным федерациям в Беларуси и России, не будут приглашены и не будут иметь права участвовать в международных соревнованиях, предусмотренных календарем UWW.

В феврале 2025 года UWW объявила, что все подходящие борцы из Беларуси и России будут выступать под флагом UWW, отменив обозначение индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако UWW не разрешила использование национальных гимнов или ссылок на флаги, символы или гербы Беларуси и России. В настоящее время все ограничения со стран сняты.

