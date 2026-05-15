Скандальное решение UWW. Борцы из РФ и РБ возвращаются на соревнования без ограничений

Международная федерация борьбы (UWW) 15 мая сняла все запреты с белорусских и российских борцов и разрешила им без ограничений участвовать в предстоящих соревнованиях.

Об этом говорится на сайте UWW.

Согласно обновленным правилам участия, борцы из Беларуси и России будут выступать под своими национальными флагами во всех возрастных категориях, включая взрослого.

На форме спортсменов и персонала теперь могут быть размещены инициалы стран RUS и BLR, а национальные гимны обеих стран будут звучать во время церемоний награждения на мероприятиях UWW, если их борцы выиграют золотые медали или команда выиграет чемпионат.

Все остальные стандартные протоколы соревнований UWW останутся в силе в соответствии с международными правилами борьбы, отмечается в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что UWW в марте 2022 года впервые «опубликовала заявление о геополитической ситуации вокруг Украины» и присоединилась к мерам, рекомендованным МОК. В то время UWW решила, что борцы и официальные лица, принадлежащие к аффилированным и ассоциированным федерациям в Беларуси и России, не будут приглашены и не будут иметь права участвовать в международных соревнованиях, предусмотренных календарем UWW.