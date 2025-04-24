В Белом доме ведутся дискуссии по поводу снятия энергетических санкций с России

У администрации Дональда Трампа возникли противоречия по поводу возможного снятия энергетических санкций с России, несмотря на публичное отрицание таких обсуждений госсекретарем США Марко Рубио и посланником американского президента Стивом Виткоффом.

Белый дом думает о снятии энергетических санкций с РФ

Пятеро информированных собеседников Politico рассказали изданию, что в Белом доме продолжаются внутренние дискуссии по поводу возможной отмены санкций, в частности против газопровода "Северный поток-2", а также отдельных российских активов в Европе.

Это рассматривается в контексте потенциальных договоренностей о прекращении боевых действий между Россией и Украиной.

По словам источников, приближенных к переговорному процессу, ключевую роль в продвижении идеи снятия ограничений играет специальный представитель США Стив Виткофф.

Он якобы поручил своей команде собрать полный список энергетических санкций, введенных Вашингтоном против Москвы. Поделиться

В то же время, в совместном заявлении, обнародованном Белым домом, госсекретарь США Марко Рубио и сам Виткофф отрицали наличие обсуждений по смягчению санкционного давления на Россию.

This is unequivocally false.



Neither Steve Witkoff nor I have had any conversations about lifting sanctions against Russia as part of a deal with Ukraine.



This is journalistic malpractice. If @POLITICO has an ounce of integrity they will fully retract this piece of fiction. pic.twitter.com/AoYFz7wWLA — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 24, 2025

Это неправда. Ни у нас не было никаких разговоров об отмене санкций против России в рамках мирного соглашения с Украиной. Это абсолютно вымышленная и безответственная информация от Politico, пятисортного издания. Если у них есть хоть капля журналистской честности, они полностью опровергнут эту выдумку.

Один из источников сообщил, что хотя Стив Виткофф предложил отменить энергетические санкции против России, эта инициатива пока не получила существенной поддержки среди чиновников Белого дома. Государственный секретарь Марк Рубио активно противодействует ее реализации, пытаясь остановить продвижение такого подхода.

По данным осведомленных источников, среди оппонентов идеи — не только Рубио, но и министр внутренних дел Даг Бергам, одновременно возглавляющий Совет по энергетическому доминированию при Белом доме. Их позиция свидетельствует о серьезных внутренних разногласиях по подходу к санкционной политике.

Кроме того, часть американских чиновников считает, что Виткофф мог быть дезинформирован Россией о возможном экономическом эффекте для США в случае возобновления коммерческих связей с Москвой, — сообщил еще один источник, осведомленный с ситуацией.

В Белом доме идет внутренняя дискуссия между сторонниками энергетического доминирования — Бергамом, который хочет открыть рынки для американского СПГ, — и Виткоффом, который стремится приблизиться к России, — рассказал один из собеседников. Поделиться

Восстановление Россией статуса главного поставщика энергоносителей в Европу станет "кровавой ванной для американских производителей (нефти и газа — ред.)", добавил он.