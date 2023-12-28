Скільки років Путін готовий воювати з Україною — дані Nikkei Asia

Російський диктатор Володимир Путін заявив главі Китаю Сі Цзіньпіну, що Росія "буде воювати щонайменше п'ять років проти України. Про це пише видання Nikkei Asia з посиланням на своїх інсайдерів.
Путін планує воювати з Україною багато років поспіль
Що важливо розуміти, ця бесіда між диктаторами відбулася під час їхньої особистої зустрічі в Москві в березні 2023 року.
На переконання журналістів, таким чином очільник Кремля намагався “відбілити” ситуацію, яка на той момент була несприятливою для Росії, а також переконати Сі в тому, що РФ все-таки зможе перемогти у цій війні.
Окрім того, наголошується, що заява Путіна справді вплинула на подальші Кроки офіційного Пекіна: від китайської миротворчої місії в Європі в травні до звільнення очільник МЗС КНР кілька місяців згодом.
Путін намагається обдурити союзників України
Видання "Nikkei Asia" також нагадує про матеріал "The New York Times", в якому йдеться про те, що російський диктатор нібито хоче зупинити війну проти України й дає сигналу Заходу через своїх людей.
На переконання редакції видання, очільник Кремля робить все можливе, щоб створити ілюзію того, що він рухається до припинення вогню або навіть миру напередодні президентських виборів у Росії в березні.
Путін також переконаний в тому, що така атмосфера буде сприятливою для нього на виборах.
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