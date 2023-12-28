Скільки років Путін готовий воювати з Україною — дані Nikkei Asia
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки років Путін готовий воювати з Україною — дані Nikkei Asia

Володимир Путін
Джерело:  Nikkei Asia

Російський диктатор Володимир Путін заявив главі Китаю Сі Цзіньпіну, що Росія "буде воювати щонайменше п'ять років проти України. Про це пише видання Nikkei Asia з посиланням на своїх інсайдерів.

Путін планує воювати з Україною багато років поспіль

Що важливо розуміти, ця бесіда між диктаторами відбулася під час їхньої особистої зустрічі в Москві в березні 2023 року.

На переконання журналістів, таким чином очільник Кремля намагався “відбілити” ситуацію, яка на той момент була несприятливою для Росії, а також переконати Сі в тому, що РФ все-таки зможе перемогти у цій війні.

Ймовірний підтекст полягав у тому, що затяжна війна буде на користь добре озброєному партнеру Китаю. З іншого боку, ця репліка також була попередженням Сі, щоб він не змінював своєї проросійської позиції (...), - вважає видання.

Окрім того, наголошується, що заява Путіна справді вплинула на подальші Кроки офіційного Пекіна: від китайської миротворчої місії в Європі в травні до звільнення очільник МЗС КНР кілька місяців згодом.

Путін намагається обдурити союзників України

Видання "Nikkei Asia" також нагадує про матеріал "The New York Times", в якому йдеться про те, що російський диктатор нібито хоче зупинити війну проти України й дає сигналу Заходу через своїх людей.

Але з огляду на слова Путіна, сказані Сі в березні, оприлюднені численними джерелами, знайомими з дипломатичним маневруванням між Китаєм і Росією, повідомлення про наміри російського лідера припинити вогонь не слід сприймати за чисту монету, – попереджають журналісти.

На переконання редакції видання, очільник Кремля робить все можливе, щоб створити ілюзію того, що він рухається до припинення вогню або навіть миру напередодні президентських виборів у Росії в березні.

Путін також переконаний в тому, що така атмосфера буде сприятливою для нього на виборах.

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