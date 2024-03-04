Шмигаль заявив про скорочення міністерств в Україні на третину — деталі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 4 березня повідомив, що в рамках реформи уряду планують скоротити кількість міністерств на третину, відповідно, скоротять і кількість держслужбовців.
Уряд скорочує кількість міністерств на третину
Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, У рамках реформи державної служби цьогоріч уже скоротили 20 тисяч вакансій.
За словами прем'єра, міністерства мають формувати політику, а Центр уряду своєю чергою надаватиме юридичну, кадрову, бухгалтерську, іншу підтримку.
Яка кількість чиновників в Україні
Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. Протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб.
Загалом в органах державної влади станом на початок 2024 року функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 21 служба (наприкінці 2023 року створено Державну службу України у справах дітей), 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.
У грудні 2023 року Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік.
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