Шмигаль заявив про скорочення міністерств в Україні на третину — деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

Шмигаль заявив про скорочення міністерств в Україні на третину — деталі

Денис Шмигаль
Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 4 березня повідомив, що в рамках реформи уряду планують скоротити кількість міністерств на третину, відповідно, скоротять і кількість держслужбовців.

Уряд скорочує кількість міністерств на третину

Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, У рамках реформи державної служби цьогоріч уже скоротили 20 тисяч вакансій.

Ведемо роботу зі скорочення кількості міністерств на третину. Працюємо над створенням Центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні адміністративні функції.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

За словами прем'єра, міністерства мають формувати політику, а Центр уряду своєю чергою надаватиме юридичну, кадрову, бухгалтерську, іншу підтримку.

Теж у планах — впровадити "Дію" для держслужбовців, — додав посадовець.

Яка кількість чиновників в Україні

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. Протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб.

Загалом в органах державної влади станом на початок 2024 року функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 21 служба (наприкінці 2023 року створено Державну службу України у справах дітей), 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

У грудні 2023 року Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік.

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