Шмыгаль заявил о сокращении министерств в Украине на треть
Категория
Украина
Дата публикации

Шмыгаль заявил о сокращении министерств в Украине на треть

Денис Шмыгаль
Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта сообщил, что в рамках реформы правительства планируют сократить количество министерств на треть, соответственно, сократят и количество госслужащих.

Правительство сокращает количество министерств на треть

Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, в рамках реформы государственной службы в этом году уже сократили 20 тысяч вакансий.

Ведем работу по сокращению количества министерств на треть. Работаем над созданием Центра правительства, где будут сосредоточены вспомогательные административные функции.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

По словам премьера, министерства должны формировать политику, а Центр правительства будет в свою очередь оказывать юридическую, кадровую, бухгалтерскую, другую поддержку.

Тоже в планах — внедрить "Действие" для госслужащих, — добавил чиновник.

Какое количество чиновников в Украине

Напомним, на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работает 169 тыс. человек. В 2023 году фактическая численность работников сократилась на 6,8 тыс. человек.

Всего в органах государственной власти по состоянию на начало 2024 года функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) Секретариат КМУ и 17 министерств, 21 служба (в конце 2023 создана Государственная служба Украины по делам детей), 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти.

В декабре 2023 года Кабинет министров одобрил реформу оплаты труда государственных служащих, которая позволит сэкономить 8 млрд. гривен в год.

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