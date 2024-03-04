Шмыгаль заявил о сокращении министерств в Украине на треть

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта сообщил, что в рамках реформы правительства планируют сократить количество министерств на треть, соответственно, сократят и количество госслужащих.

Правительство сокращает количество министерств на треть

Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, в рамках реформы государственной службы в этом году уже сократили 20 тысяч вакансий.

Ведем работу по сокращению количества министерств на треть. Работаем над созданием Центра правительства, где будут сосредоточены вспомогательные административные функции. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

По словам премьера, министерства должны формировать политику, а Центр правительства будет в свою очередь оказывать юридическую, кадровую, бухгалтерскую, другую поддержку.

Тоже в планах — внедрить "Действие" для госслужащих, — добавил чиновник. Поделиться

Какое количество чиновников в Украине

Напомним, на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работает 169 тыс. человек. В 2023 году фактическая численность работников сократилась на 6,8 тыс. человек.

Всего в органах государственной власти по состоянию на начало 2024 года функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) Секретариат КМУ и 17 министерств, 21 служба (в конце 2023 создана Государственная служба Украины по делам детей), 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти.

В декабре 2023 года Кабинет министров одобрил реформу оплаты труда государственных служащих, которая позволит сэкономить 8 млрд. гривен в год.