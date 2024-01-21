Уряд Німеччини надає партнерам по НАТО та власним громадянам неправдиву інформацію щодо витрат на оборону та надання допомоги Україні.

Що відомо про маніпулювання урядом Щольца витратами на допомогу Україні

Плани великої реформи збройних сил Німеччини, відомої як Zitenwende (переломний момент), були знову згорнуті. У федеральному бюджеті на 2024 рік уряд ледве досягне цільових витрат НАТО, - зазначають автори матеріалу. Поширити

У публікації пояснюється, що країни-члени НАТО мають забов’язання щодо виділення 2% щорічного бюджету на посилення оборони.

Зокрема, після початку масштабного вторгнення злочинної армїі РФ в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв у подальшому реалізувати мету та збільшити оборонні витрати до 2% від загального обсягу бюджету.

Для цього, як зазначається у матеріалі видання, було засновано спецфонд з обсягом у 100 млрд євро.

Ці гроші мали бути спрямовані на закупівлю сучасних озброєнь для німецької армії.

Однак раптово стало відомо, що з цього ж фонду уряд Шольца фінансує надання допомоги Україні.

Що не так із підрахунком урядом Шольца витрат на допомогу Україні

Це викликало обурення та критику з боку представників найбільшої німецької опозиційної партії ХДС.

Це справді непрозора система, спрямована на те, щоб створити враження, нібито Німеччина все ще може досягти мети в 2%, - зазначає представник партії Родеріх Кізеветтер. Поширити

Він також розкритикував те, як уряд Шольца рахує витрати на допомогу Україні.

Цифри прикрашені… Нам довелося уважно подивитися на те, що насправді було поставлено. І ми виявили, що це від 4 до 5 мільярдів євро — за останні два роки. Ще 8 мільярдів євро було оголошено на цей рік, але не було надано, і було б дуже чесно та корисно, якби німецький уряд опублікував те, що було надано, а не лише те, що було обіцяно, - зазначає опозиційний політик з ХДС. Поширити

За даними уряду Німеччини, він направив Україні понад 17 млрд євро фінансової допомоги.

Але, за словами Кізеветтера, ця цифра також включає соціальні послуги для понад мільйона українських біженців, які перебувають у самій Німеччині.