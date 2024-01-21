Шольц опинився у центрі нового скандалу через допомогу Україні

Уряд Німеччини надає партнерам по НАТО та власним громадянам неправдиву інформацію щодо витрат на оборону та надання допомоги Україні.
Що відомо про маніпулювання урядом Щольца витратами на допомогу Україні
У публікації пояснюється, що країни-члени НАТО мають забов’язання щодо виділення 2% щорічного бюджету на посилення оборони.
Зокрема, після початку масштабного вторгнення злочинної армїі РФ в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв у подальшому реалізувати мету та збільшити оборонні витрати до 2% від загального обсягу бюджету.
Для цього, як зазначається у матеріалі видання, було засновано спецфонд з обсягом у 100 млрд євро.
Ці гроші мали бути спрямовані на закупівлю сучасних озброєнь для німецької армії.
Однак раптово стало відомо, що з цього ж фонду уряд Шольца фінансує надання допомоги Україні.
Що не так із підрахунком урядом Шольца витрат на допомогу Україні
Це викликало обурення та критику з боку представників найбільшої німецької опозиційної партії ХДС.
Він також розкритикував те, як уряд Шольца рахує витрати на допомогу Україні.
За даними уряду Німеччини, він направив Україні понад 17 млрд євро фінансової допомоги.
Але, за словами Кізеветтера, ця цифра також включає соціальні послуги для понад мільйона українських біженців, які перебувають у самій Німеччині.
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