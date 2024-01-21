Шольц оказался в центре нового скандала из-за помощи Украине
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Политика
Дата публикации

Шольц оказался в центре нового скандала из-за помощи Украине

Олаф Шольц
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Источник:  DW

Правительство Германии предоставляет партнерам по НАТО и собственным гражданам ложную информацию о расходах на оборону и оказании помощи Украине.

Что известно о манипулировании правительством Щольца расходами на помощь Украине

Планы крупной реформы вооруженных сил Германии, известной как Zitenwende (переломный момент), были снова свернуты. В федеральном бюджете на 2024 год правительство едва достигнет целевых расходов НАТО, отмечают авторы материала.

В публикации объясняется, что страны-члены НАТО имеют обязательства по выделению 2% ежегодного бюджета на усиление обороны.

В частности, после начала масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину канцлер Германии Олаф Шольц пообещал в дальнейшем реализовать цель и увеличить оборонные расходы до 2% от общего объема бюджета.

Для этого, как отмечается в материале издания, был основан спецфонд с объемом 100 млрд евро.

Эти деньги должны были быть направлены на закупку современных вооружений для немецкой армии.

Однако внезапно стало известно, что из этого же фонда правительство Шольца финансирует предоставление помощи Украине.

Что не так с подсчетом правительством Шольца расходов на помощь Украине

Это вызвало возмущение и критику представителей крупнейшей немецкой оппозиционной партии ХДС.

Это действительно непрозрачная система, направленная на то, чтобы создать впечатление, что Германия все еще может достичь цели в 2%, - отмечает представитель партии Родерих Кизеветтер.

Он также раскритиковал, как правительство Шольца считает расходы на помощь Украине.

Цифры украшены… Нам пришлось внимательно посмотреть на то, что действительно было поставлено. И мы обнаружили, что это от 4 до 5 миллиардов евро за последние два года. Еще 8 миллиардов евро было объявлено на этот год, но не было предоставлено, и было бы очень честно и полезно, если бы немецкое правительство опубликовало то, что было предоставлено, а не только обещано, - отмечает оппозиционный политик из ХДС.

По данным правительства Германии, оно направило Украине более 17 млрд евро финансовой помощи.

Но, по словам Кизеветтера, эта цифра также включает в себя социальные услуги для более миллиона украинских беженцев, находящихся в самой Германии.

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