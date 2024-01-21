Правительство Германии предоставляет партнерам по НАТО и собственным гражданам ложную информацию о расходах на оборону и оказании помощи Украине.
Что известно о манипулировании правительством Щольца расходами на помощь Украине
В публикации объясняется, что страны-члены НАТО имеют обязательства по выделению 2% ежегодного бюджета на усиление обороны.
В частности, после начала масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину канцлер Германии Олаф Шольц пообещал в дальнейшем реализовать цель и увеличить оборонные расходы до 2% от общего объема бюджета.
Для этого, как отмечается в материале издания, был основан спецфонд с объемом 100 млрд евро.
Эти деньги должны были быть направлены на закупку современных вооружений для немецкой армии.
Однако внезапно стало известно, что из этого же фонда правительство Шольца финансирует предоставление помощи Украине.
Что не так с подсчетом правительством Шольца расходов на помощь Украине
Это вызвало возмущение и критику представителей крупнейшей немецкой оппозиционной партии ХДС.
Он также раскритиковал, как правительство Шольца считает расходы на помощь Украине.
По данным правительства Германии, оно направило Украине более 17 млрд евро финансовой помощи.
Но, по словам Кизеветтера, эта цифра также включает в себя социальные услуги для более миллиона украинских беженцев, находящихся в самой Германии.
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