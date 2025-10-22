Сотні впливових людей б'ють на сполох через "суперінтелект"

Понад 850 публічних осіб підписали заяву з вимогою призупинити розробку "суперінтелекту". Що важливо розуміти, йдеться про форму штучного інтелекту, яка перевершить людину у більшості когнітивних завдань.

"Суперінтелект" лякає навіть мільярдерів

Журналісти звернули увагу на те, що до цієї заяві приєдналися співзасновник Apple Стів Возняк, засновник Virgin Group Річард Бренсон, а також Йошуа Бенжіо та Джефрі Хінтон.

Що важливо розуміти, останніх вважають "хрещеними батьками" сучасного штучного інтелекту.

Ймовірність появи "суперінтелекту" стає дедалі вищою оскільки, компанія xAI Ілона Маска до OpenAI Сема Альтмана постійно конкурують у створенні потужніших мовних моделей.

За словами авторів заявив, людство може зіткнутися з багатьма серйозними проблемами, якщо суперШІ все-таки створять.

Насамперед йдеться про економічне та соціальне відчуження людей, втрату свободи та громадянських прав, а також загрози національній безпеці.

Не можна також ігнорувати наймоторошніший сценарій — фактичне знищення самого людства.

Саме тому понад 850 підписантів вказаної заяви закликають заборонити розвиток суперінтелекту, аж поки не вдасться досягти широкої наукової згоди та суспільної підтримки щодо безпечного контролю технології.

З коментарем з цього приводу виступив комп'ютерний вчений Йошуа Бенжіо: