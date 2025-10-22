Сотни влиятельных людей бьют тревогу из-за "суперинтеллекта"
Категория
Технологии
Дата публикации

Сотни влиятельных людей бьют тревогу из-за "суперинтеллекта"

"Суперинтеллект" пугает даже миллиардеров
Читати українською
Источник:  CNBC

Более 850 публичных лиц подписали заявление с требованием приостановить разработку "суперинтеллекта". Что важно понимать, речь идет о форме искусственного интеллекта, которая превзойдет человека в большинстве когнитивных задач.

Главные тезисы

  • Подписанты заявления призывают приостановить разработку "суперинтеллекта" к моменту достижения широкого научного согласия и общественной поддержки.
  • Если этого не произойдет, человечество может оказаться под угрозой уничтожения.

"Суперинтеллект" пугает даже миллиардеров

Журналисты обратили внимание на то, что к этому заявлению присоединились соучредитель Apple Стив Возняк, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, а также Йошу Бенжио и Джефри Хинтон.

Что важно понимать, последних считают "крестными родителями" современного искусственного интеллекта.

Вероятность появления "суперинтеллекта" становится все выше, поскольку компания xAI Илона Маска в OpenAI Сэма Альтмана постоянно конкурирует в создании более мощных языковых моделей.

По словам авторов заявил, человечество может столкнуться со многими серьезными проблемами, если суперШИ все-таки создадут.

В первую очередь речь идет об экономическом и социальном отчуждении людей, потере свободы и гражданских прав, а также угрозах национальной безопасности.

Нельзя также игнорировать самый жуткий сценарий — фактическое уничтожение самого человечества.

Именно поэтому более 850 подписантов указанного заявления призывают запретить развитие суперинтеллекта, пока не удастся достичь широкого научного согласия и общественной поддержки безопасного контроля технологии.

С комментарием на этот счет выступил компьютерный ученый Йошуа Бенжио:

Чтобы безопасно двигаться к суперинтеллекту, нужно создать системы ИИ, которые не способны вредить людям, и дать общественности большее влияние на решения, формирующие наше будущее.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Искусственный интеллект уже отбирает работу у людей ряда профессий
ИИ уже влияет на карьеру людей
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Искусственный интеллект может спровоцировать начало ядерной войны
Решения ИИ могут быть слишком радикальными
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Искусственный интеллект получил должность министра в Албании
Власти Албании рассчитывают на искусственный интеллект

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?