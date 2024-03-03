Спецпредставник Китаю обговорив у Москві "українську кризу" з МЗС РФ — Reuters

Спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей та заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін 2 березня обговорили війну Росії проти України.

Представник Китаю прихав до Москви

Reuters передає, що за словами російського МЗС, "відбувся дуже активний і ґрунтовний обмін думками на тему української кризи".

Було зазначено, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки, — заявило МЗС країни-агресорки. Поширити

28 лютого МЗС Китаю повідомило, що Лі Хуей проведе другий раунд "човникової дипломатії" і планує приїхати в Україну, Росію, Польщу, Францію та Німеччину.

Ставлення Китаю до війни Росії проти України

Китай не засудив вторгнення РФ в Україну та просуває російські тези, зокрема звинувачення на адресу Заходу в неспровокованому вторгненні.

Пекін заявляє, що зберігає нейтральність.

28 лютого речниця МЗС Китаю заявила, що Китай продовжить «відігравати унікальну роль, здійснювати човникову дипломатію, вибудовувати консенсус між усіма сторонами, вносити мудрість Китаю, щоб сприяти політичному врегулюванню кризи в Україні».

23 лютого 2023 року Китай висунув свій «мирний план» із 12 пунктів із закликом до деескалації й остаточного припинення вогню в Україні. Однак до нього поставилися скептично.

У травні 2023 року Лі Хуей відвідував Україну. Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив йому, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування війни.