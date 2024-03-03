Спецпредставитель Китая обсудил в Москве "украинский кризис" с МИД РФ — Reuters

Специальный представитель Китая по Евразии Ли Хуэй и заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 2 марта обсудили войну России против Украины.

Представитель Китая приехал в Москву

Reuters передает, что, по словам российского МИД, "состоялся очень активный и основательный обмен мнениями на тему украинского кризиса".

Было отмечено, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности, — заявил МИД страны-агрессорки. Поделиться

28 февраля МИД Китая сообщил, что Ли Хуэй проведет второй раунд "челночной дипломатии" и планирует приехать в Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию.

Отношение Китая к войне России против Украины

Китай не осудил вторжение РФ в Украину и продвигает российские тезисы, в частности, обвинения в адрес Запада в неспровоцированном вторжении.

Пекин заявляет, что сохраняет нейтральность.

28 февраля спикер МИД Китая заявил, что Китай продолжит «играть уникальную роль, осуществлять челночную дипломатию, выстраивать консенсус между всеми сторонами, вносить мудрость Китая, чтобы способствовать политическому урегулированию кризиса в Украине».

23 февраля 2023 года Китай выдвинул свой «мирный план» из 12 пунктов с призывом к деэскалации и окончательному прекращению огня в Украине. Однако к нему отнеслись скептически.

В мае 2023 года Ли Хуэй посещал Украину. Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул ему, что Украина не воспринимает никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий или замораживание войны.