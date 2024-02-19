Спецзагони з Кремля прибули на окуповані території України. Що відбувається

Як повідомляє Головне управління розвідки МО України, спецзагони з Кремля уже приїхали на окуповані території України, щоб фальсифікувати результат президентських “виборів” для диктатора Володимира Путіна,

На ТОТ прибули спецзагони Кремля. Що наразі відомо

Згідно з даними українських розвідників, офіційна Москва вирішила посилити тиск та активізувати заходи з імітації так званих «виборів путіна» на окупованих територіях.

З метою формування фейкової картинки «підтримки» очільника Кремля влада РФ відрядила на поневолені території спеціально підготовлені загони.

Що важливо розуміти, їм вже дали завдання курувати фальсифікаціями та слідкувати за роботами так званих «виборчих комісій».

Одне із завдань цих загонів — до 10 березня 2024 року прозвітувати про готовність до «голосування» працівників підприємств на окупованих територіях, а також надати прогноз «підтримки» Путіна.

Росія затвердила новий «порядок» проведення «голосування» на ТОТ України

Як зазначає ГУР, нова московська методичка передбачає, що взяти участь у незаконних «виборах» Путіна на окупованих територіях можна як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу.

Українські розвідники звертають увагу на те, що це рішення є чітким доказом провалу примусової паспортизації на ТОТ.

Команда шефа української розвідки Кирила Буданова також попереджає, що це є інструментом російських спецслужб для виявлення «неблагонадійних» українців для здійснення репресій.

Кремль наказав своїм поплічникам активно поширюють фейки про начебто «85% підтримки» Путіна на ТОТ України, а також пропагувати так звану систему «мобільний виборець», яка, зокрема, дозволяє «проголосувати» онлайн і «без реєстрації» на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.