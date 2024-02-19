Спецотряды из Кремля прибыли на оккупированные территории Украины. Что происходит

Как сообщает Главное управление разведки МО Украины, спецотряды из Кремля уже приехали на оккупированные территории Украины, чтобы фальсифицировать результат президентских выборов для диктатора Владимира Путина,

На ВОТ прибыли спецотряды Кремля. Первые подробности

Согласно данным украинских разведчиков, официальная Москва решила усилить давление и активизировать меры по имитации так называемых «выборов Путина» на оккупированных территориях.

С целью формирования фейковой картинки «поддержки» главы Кремля власти РФ отправили на порабощенные территории специально подготовленные отряды.

Что важно понимать, им уже дали задание курировать фальсификации и следить за работой так называемых избирательных комиссий.

Одна из задач этих отрядов – до 10 марта 2024 года отчитаться о готовности к «голосованию» работников предприятий на оккупированных территориях, а также предоставить прогноз «поддержки» Путина.

Россия утвердила новый «порядок» проведения «голосования» на ВОТ Украины

Как отмечает ГУР, новая московская методичка предполагает, что принять участие в незаконных «выборах» Путина на оккупированных территориях можно как с российским, так и с украинским паспортом, ID-картой или другим документом, удостоверяющим личность.

Украинские разведчики обращают внимание на то, что это решение является четким доказательством провала принудительной паспортизации на ВОТ.

Команда шефа украинской разведки Кирилла Буданова также предупреждает, что это инструмент российских спецслужб для выявления «неблагонадежных» украинцев для осуществления репрессий.

Кремль приказал своим приспешникам активно распространять фейки о якобы «85% поддержки» Путина на ВОТ Украины, а также пропагандировать так называемую систему «мобильный избиратель», которая, в частности, позволяет «проголосовать» онлайн и «без регистрации» на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.