Справа Мазепи. 12 осіб отримали підозри у розкраданні земель Київської ГЕС

В Офісі генерального прокурора зазначили, що затримання директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи було законним, а тиску на бізнес у цій справі немає.

У ОГП прокоментували затримання Ігоря Мазепи

Прокурор Офісу Генпрокурора Євген Сльота розповів в ефірі телемарафону, що серед 12 підозрюваних — один з керівників Головного управління Держгеокадастру в Київській області, який перебуває під вартою.

Прокурор пояснив, що правоохоронні органи мають право без ухвали суду затримати підозрюваного (Ігоря Мазепу, — ред.), якщо є обґрунтовані підстави вважати, що він може втекти від кримінальної відповідальності.

У слідчих було достатньо підстав вважати, що підозрюваному було відомо про те, що в кінці минулого року у цьому ж провадженні групі осіб було повідомлено про підозру. 6 з них було взято під варту, 1 особу оголошено в розшук. Саме тому, на думку слідства, підозрюваний, 18 січня вчинив спробу виїхати за межі України, — пояснив прокурор. Поширити

Він додав, що підозрюваним інкримінуються події не 10-річної давнини, а 2020-2021 рр. Вказане розслідування було розпочато в 2021 році і об’єднано з іншим, яке також стосується заволодіння землями в межах дамби Київської ГЕС. Об’єднаному провадженню було автоматично присвоєно номер провадження, розпочатого раніше.

Сльота зазначив, що запобіжний захід повинен забезпечувати виконання підозрюваним процесуальних обов’язків та запобігати спробам переховуватися від слідства, а розмір застави не повинен дублювати розмір збитків.

Жодної політичної вмотивованості чи тиску на бізнес у цій справі немає, — наголосив прокурор. Поширити

Справа Ігоря Мазепи: що відомо

18 січня на польсько-українському кордоні затримали бізнесмена та засновника компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. У ДБР зазначили, що Мазепа є організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури — Київської ГЕС.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту з можливістю внести заставу в 349 мільйонів гривень.

У Concorde Capital вважають, що затримання Мазепи пов’язане з його «публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу».