Дело Мазепы. 12 человек получили подозрения в хищении земель Киевской ГЭС

В Офисе генерального прокурора отметили, что задержание директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы было законным, а давления на бизнес в этом деле нет.
В ОГП прокомментировали задержание Игоря Мазепы
Прокурор Офиса Генпрокурора Евгений Слёта рассказал в эфире телемарафона, что среди 12 подозреваемых — один из руководителей Главного управления Госгеокадастра в Киевской области, который находится под стражей.
Прокурор объяснил, что правоохранительные органы имеют право без определения суда задержать подозреваемого (Игоря Мазепу, — ред.), если есть обоснованные основания полагать, что он может уйти от уголовной ответственности.
Он добавил, что подозреваемым инкриминируются события не 10-летней давности, а в 2020-2021 гг. Указанное расследование было начато в 2021 году и объединено с другим, которое также касается завладения землями в пределах дамбы Киевской ГЭС. Объединенному производству был автоматически присвоен номер производства, начатого ранее.
Слёта отметил, что мера пресечения должна обеспечивать выполнение подозреваемым процессуальных обязанностей и предотвращать попытки скрываться от следствия, а размер залога не должен дублировать размер ущерба.
Дело Игоря Мазепы: что известно
18 января на польско-украинской границе был задержан бизнесмен и основатель компании Concorde Capital Игорь Мазепа. В ГБР отметили, что Мазепа является организатором сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры — Киевской ГЭС.
19 января Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внести залог в 349 миллионов гривен.
В Concorde Capital считают, что задержание Мазепы связано с его «публичной позицией по усилению давления со стороны правоохранительных органов на владельцев украинского бизнеса».
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