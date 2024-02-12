Справа про корупцію. Суд обрав запобіжний захід ексчиновнику Міноборони Лієву
Категорія
Україна
Дата публікації

Справа про корупцію. Суд обрав запобіжний захід ексчиновнику Міноборони Лієву

Офіс Генерального прокурора
Лієв

Апеляційна палата ВАКС взяла під варту колишнього чиновника Міноборони Олександра Лієва із правом внесення застави у розмірі 50 млн грн.

Апеляційний суд відправив Лієва під арешт

За рішенням суду, Лієв буде знаходитись під вартою до 8 квітня. Однак у разі внесення застави Лієв повинен буде носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Суд задовольнив апеляцію прокурорів Офісу Генпрокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 50 млн грн експосадовцю Міноборони, який підозрюється у заволодінні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ.

Як розповів Лієв журналістам після засідання, рішення суду його шокувало, а запропонована застава неспівставна з його доходами і зарплатою.

У мене 5 дітей, працюю гендиректором компанії, законослухняний громадянин — тим не менш таке рішення прийняте. Я дуже в шоці, моя сім'я в шоці. Це дуже складно для мене. Це покарання за ту відповідальність, яку я брав на себе.

Олександр Лієв

Олександр Лієв

Ексчиновник Міноборони

Він додав, що не впевнений, що інші чиновники тепер братимуть на себе подібну відповідальність.

За словами Лієва, він перестрахувався у цьому контракті, як тільки міг.

Я вимагав перевірки військового аташе — і він перевірив цей контракт, вимагав передоплату і обов'язково ліцензію — вона була, я вклав туди санкції штрафні — вони там є. Суд господарський встановив, що контракт законний. Разом із тим за всі ці дії я зараз опинюсь в тому становищі, в якому опинюсь.

Водночас у СБУ розповіли, що Лієва було викрито на розкраданні державних коштів під час закупівлі 100 тис снарядів для ЗСУ. Він уклав контракт з компанією "Львівський арсенал", яка отримала від Міноборони повну передоплату, але не поставила ЗСУ жодного снаряда.

Частину цих коштів компанія вивела у тінь, перевівши їх на рахунки афілійованих структур, у тому числі на Балканах.

Реакція Міноборони на кримінальне провадження

В СБУ зазначили, що викриття схеми та документування злочину відбувалося за цілковитого сприяння чинного міністра оборони Рустема Умєрова. В самому ж Міноборони заявили про продовження "очищення системи".

Міністерство оборони продовжує безкомпромісну боротьбу з тими, хто розкрадає гроші на закупівлях зброї. У нас немає місця для корупціонерів. Ведемо боротьбу не лише проти російських окупантів, а й внутрішніх зрадників. Це зміни, про які ми попереджали, і ця робота триватиме, – наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Скандал зі "Львівським арсеналом"

11 лютого Міністерство оборони України відсудило у справі стосовно товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Львівський арсенал" понад 1,5 млрд грн.

Рішення суду набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню.

Восени 2022 року Міноборони уклало контракт з ТОВ "Львівський арсенал" на поставку партії мінометних пострілів калібру 120 мм та 82 мм на суму близько 1,4 млрд грн.

Постачання мало розпочатися у грудні поточного року, але відомство за передоплаченим контрактом нічого не отримало.

Звільнення Лієва з Міноборони

1 лютого тимчасово виконуючий обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв написав заяву про звільнення. У Міноборони України повідомили про звільнення Олександра Лієва за власним бажанням.

Активісти звинувачували Лієва у нібито підтримці російської окупації Криму. Йому закидали нібито блокування доступу українських військових до маяків, заклики "почутити Крим" та підтримку "референдуму" в Криму.

Також нагадаємо, що 1 лютого минулого року СБУ проводили обшуки в ексчиновників Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями.

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