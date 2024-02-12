Справа про корупцію. Суд обрав запобіжний захід ексчиновнику Міноборони Лієву

Апеляційний суд відправив Лієва під арешт

За рішенням суду, Лієв буде знаходитись під вартою до 8 квітня. Однак у разі внесення застави Лієв повинен буде носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Суд задовольнив апеляцію прокурорів Офісу Генпрокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 50 млн грн експосадовцю Міноборони, який підозрюється у заволодінні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ.

Як розповів Лієв журналістам після засідання, рішення суду його шокувало, а запропонована застава неспівставна з його доходами і зарплатою.

У мене 5 дітей, працюю гендиректором компанії, законослухняний громадянин — тим не менш таке рішення прийняте. Я дуже в шоці, моя сім'я в шоці. Це дуже складно для мене. Це покарання за ту відповідальність, яку я брав на себе. Олександр Лієв Ексчиновник Міноборони

Він додав, що не впевнений, що інші чиновники тепер братимуть на себе подібну відповідальність.

За словами Лієва, він перестрахувався у цьому контракті, як тільки міг.

Я вимагав перевірки військового аташе — і він перевірив цей контракт, вимагав передоплату і обов'язково ліцензію — вона була, я вклав туди санкції штрафні — вони там є. Суд господарський встановив, що контракт законний. Разом із тим за всі ці дії я зараз опинюсь в тому становищі, в якому опинюсь.

Водночас у СБУ розповіли, що Лієва було викрито на розкраданні державних коштів під час закупівлі 100 тис снарядів для ЗСУ. Він уклав контракт з компанією "Львівський арсенал", яка отримала від Міноборони повну передоплату, але не поставила ЗСУ жодного снаряда.

Частину цих коштів компанія вивела у тінь, перевівши їх на рахунки афілійованих структур, у тому числі на Балканах.

Реакція Міноборони на кримінальне провадження

В СБУ зазначили, що викриття схеми та документування злочину відбувалося за цілковитого сприяння чинного міністра оборони Рустема Умєрова. В самому ж Міноборони заявили про продовження "очищення системи".

Міністерство оборони продовжує безкомпромісну боротьбу з тими, хто розкрадає гроші на закупівлях зброї. У нас немає місця для корупціонерів. Ведемо боротьбу не лише проти російських окупантів, а й внутрішніх зрадників. Це зміни, про які ми попереджали, і ця робота триватиме, – наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Скандал зі "Львівським арсеналом"

11 лютого Міністерство оборони України відсудило у справі стосовно товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Львівський арсенал" понад 1,5 млрд грн.

Рішення суду набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню.

Восени 2022 року Міноборони уклало контракт з ТОВ "Львівський арсенал" на поставку партії мінометних пострілів калібру 120 мм та 82 мм на суму близько 1,4 млрд грн.

Постачання мало розпочатися у грудні поточного року, але відомство за передоплаченим контрактом нічого не отримало.

Звільнення Лієва з Міноборони

1 лютого тимчасово виконуючий обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв написав заяву про звільнення. У Міноборони України повідомили про звільнення Олександра Лієва за власним бажанням.

Активісти звинувачували Лієва у нібито підтримці російської окупації Криму. Йому закидали нібито блокування доступу українських військових до маяків, заклики "почутити Крим" та підтримку "референдуму" в Криму.

Також нагадаємо, що 1 лютого минулого року СБУ проводили обшуки в ексчиновників Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями.