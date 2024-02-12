Дело о коррупции. Суд избрал меру пресечения экс-чиновнику Минобороны Лиеву
Категория
Украина
Дата публикации

Дело о коррупции. Суд избрал меру пресечения экс-чиновнику Минобороны Лиеву

Офис Генерального прокурора
Лиев
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Апелляционная палата ВАКС заключила под стражу бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева с правом внесения залога в размере 50 млн грн.

Апелляционный суд отправил Лиева под арест

По решению суда Лиев будет находиться под стражей до 8 апреля. Однако в случае внесения залога он должен будет носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Суд удовлетворил апелляцию прокуроров Офиса Генпрокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 50 млн грн экс-чиновнику Минобороны, который подозревается в завладении почти 1,5 млрд грн на закупки снарядов для ВСУ.

Как рассказал Лиев журналистам после заседания, решение суда его шокировало, а предложенный залог несопоставим с его доходами и зарплатой.

У меня 5 детей, работаю гендиректором компании, законопослушный гражданин – тем не менее такое решение принято. Я очень в шоке, моя семья в шоке. Это очень сложно для меня. Это наказание за ту ответственность, которую я принимал на себя.

Александр Лиев

Александр Лиев

Экс-чиновник Минобороны

Он добавил, что не уверен, что другие чиновники будут теперь брать на себя подобную ответственность.

По словам Лиева, он перестраховался в этом контракте, как только мог.

Я требовал проверки военного атташе – и он проверил этот контракт, требовал предоплату и обязательно лицензию – она была, я вложил туда санкции штрафные – они там есть. Суд хозяйственный установил, что контракт законен. Вместе с тем, за все эти действия я сейчас окажусь в том положении, в котором окажусь.

В то же время в СБУ рассказали, что Лиев был разоблачен на хищении государственных средств при закупке 100 тыс снарядов для ВСУ. Он заключил контракт с компанией "Львовский арсенал", получившей от Минобороны полную предоплату, но не поставившую ВСУ ни одного снаряда.

Часть этих средств компания увела в тень, переведя их на счета аффилированных структур, в том числе на Балканах.

Реакция Минобороны на уголовное производство

В СБУ отметили, что разоблачение схемы и документирование преступления происходило при содействии действующего министра обороны Рустема Умерова. В самом же Минобороны заявили о продолжении "очистки системы".

Министерство обороны продолжает бескомпромиссную борьбу с теми, кто разворовывает деньги на закупках оружия. У нас нет места для коррупционеров. Ведем борьбу не только против российских оккупантов, но и внутренних предателей. Это изменения, о которых мы предупреждали, и эта работа будет продолжаться, – отметил замминистра обороны Дмитрий Клименков.

Скандал со "Львовским арсеналом"

11 февраля Министерство обороны Украины отсудило по делу в отношении общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Львовский арсенал" более 1,5 млрд грн.

Решение суда вступило в законную силу и подлежит принудительному исполнению.

Осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с ООО "Львовский арсенал" на поставку партии минометных выстрелов калибра 120 мм и 82 мм на сумму около 1,4 млрд грн.

Снабжение должно было начаться в декабре текущего года, но ведомство по предоплаченному контракту ничего не получило.

Увольнение Лиева из Минобороны

1 февраля временно исполняющий обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев написал заявление об увольнении. В Минобороны Украины сообщили об увольнении Александра Лиева по собственному желанию.

Активисты обвиняли Лиева в якобы поддержке российской оккупации Крыма. Его вменяли якобы блокирование доступа украинских военных к маякам, призывы "услышать Крым" и поддержку "референдума" в Крыму.

Также напомним, что 1 февраля прошлого года СБУ проводили обыски у экс-чиновников Минобороны, замешанных в скандале с закупками.

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