Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Сполучені Штати розраховують на відмову Угорщини від закупівлі російської нафти та газу.

США дорікнули Угорщині: країна досі купує російський газ

Вітакер зазначив, що США розраховують, що такі країни, як Угорщина, Туреччина та Словаччина, які досі купують енергоносії в Росії, розробки та реалізації «плану щодо позбавлення залежності від російської нафти та газу».

Угорщина, на відміну від багатьох сусідів, не розробила жодних планів і не зробила жодних активних кроків. Тому ми продовжуватимемо працювати з ними та з їхніми сусідами, такими як Хорватія та інші країни, які можуть допомогти їм позбутися залежності. Поширити

Він висловив сподівання, що трубопровід, яким до Угорщини надходить російська нафта, «найімовірніше, також буде закрито в найближчі роки».

Тому нашим друзям в Угорщині слід багато чого спланувати, і ми, очевидно, як добрий союзник, допоможемо їм розробити ці плани та виконати їх, щоб позбутися залежності від російської нафти та газу.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт працює над пошуком способу обійти санкції Сполучених Штатів проти нафтових компаній Росії.