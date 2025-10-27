США дорікнули Угорщині за продовження закупівлі російських енергоносіїв

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Сполучені Штати розраховують на відмову Угорщини від закупівлі російської нафти та газу.
Головні тези:
- США дорікають Угорщині за продовження закупівлі російських енергоносіїв, наголошуючи на необхідності позбутися залежності від РФ.
- Відсутність планів щодо позбавлення залежності від російської нафти та газу угорською стороною спонукає США до більш активних дій.
США дорікнули Угорщині: країна досі купує російський газ
Вітакер зазначив, що США розраховують, що такі країни, як Угорщина, Туреччина та Словаччина, які досі купують енергоносії в Росії, розробки та реалізації «плану щодо позбавлення залежності від російської нафти та газу».
Він висловив сподівання, що трубопровід, яким до Угорщини надходить російська нафта, «найімовірніше, також буде закрито в найближчі роки».
Тому нашим друзям в Угорщині слід багато чого спланувати, і ми, очевидно, як добрий союзник, допоможемо їм розробити ці плани та виконати їх, щоб позбутися залежності від російської нафти та газу.
Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт працює над пошуком способу обійти санкції Сполучених Штатів проти нафтових компаній Росії.
