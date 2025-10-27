США дорікнули Угорщині за продовження закупівлі російських енергоносіїв
США дорікнули Угорщині за продовження закупівлі російських енергоносіїв

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Сполучені Штати розраховують на відмову Угорщини від закупівлі російської нафти та газу.

  • США дорікають Угорщині за продовження закупівлі російських енергоносіїв, наголошуючи на необхідності позбутися залежності від РФ.
  • Відсутність планів щодо позбавлення залежності від російської нафти та газу угорською стороною спонукає США до більш активних дій.

США дорікнули Угорщині: країна досі купує російський газ

Вітакер зазначив, що США розраховують, що такі країни, як Угорщина, Туреччина та Словаччина, які досі купують енергоносії в Росії, розробки та реалізації «плану щодо позбавлення залежності від російської нафти та газу».

Угорщина, на відміну від багатьох сусідів, не розробила жодних планів і не зробила жодних активних кроків. Тому ми продовжуватимемо працювати з ними та з їхніми сусідами, такими як Хорватія та інші країни, які можуть допомогти їм позбутися залежності.

Він висловив сподівання, що трубопровід, яким до Угорщини надходить російська нафта, «найімовірніше, також буде закрито в найближчі роки».

Тому нашим друзям в Угорщині слід багато чого спланувати, і ми, очевидно, як добрий союзник, допоможемо їм розробити ці плани та виконати їх, щоб позбутися залежності від російської нафти та газу.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт працює над пошуком способу обійти санкції Сполучених Штатів проти нафтових компаній Росії.

22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох найбільших нафтових компаній РФ — «Роснефть» та «Лукойл». При цьому у Вашингтоні закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

