США упрекнули Венгрию в продолжении закупки российских энергоносителей

Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на отказ Венгрии от закупки российской нефти и газа.

США упрекнули Венгрию: страна до сих пор покупает российский газ

Витакер отметил, что США рассчитывают, что такие страны, как Венгрия, Турция и Словакия, до сих пор покупающие энергоносители в России, разработки и реализации «плана по лишению зависимости от российской нефти и газа».

Венгрия, в отличие от многих соседей, не разработала никаких планов и не предприняла никаких активных шагов. Поэтому мы будем продолжать работать с ними и с их соседями, такими как Хорватия и другие страны, которые могут помочь им избавиться от зависимости. Поделиться

Он выразил надежду, что трубопровод, по которому в Венгрию поступает российская нефть, «вероятнее всего, также будет закрыт в ближайшие годы».

Поэтому нашим друзьям в Венгрии следует многое спланировать, и мы, очевидно, как хороший союзник, поможем им разработать эти планы и выполнить их, чтобы избавиться от зависимости от российской нефти и газа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт работает над поиском способа обойти санкции США против нефтяных компаний России.