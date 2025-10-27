США упрекнули Венгрию в продолжении закупки российских энергоносителей
Категория
Экономика
Дата публикации

США упрекнули Венгрию в продолжении закупки российских энергоносителей

Витакер
Читати українською
Источник:  Fox News

Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на отказ Венгрии от закупки российской нефти и газа.

Главные тезисы

  • США призывают Венгрию отказаться от закупки российских энергоносителей и разработать план по лишению зависимости от РФ.
  • Венгрия и другие страны, продолжающие закупку энергоносителей в России, подвергаются критике за отсутствие активных шагов по снижению зависимости.
  • Будапешт ищет способы обойти санкции США против российских нефтяных компаний, в то время как Вашингтон требует от Москвы прекращения огня в Украине.

США упрекнули Венгрию: страна до сих пор покупает российский газ

Витакер отметил, что США рассчитывают, что такие страны, как Венгрия, Турция и Словакия, до сих пор покупающие энергоносители в России, разработки и реализации «плана по лишению зависимости от российской нефти и газа».

Венгрия, в отличие от многих соседей, не разработала никаких планов и не предприняла никаких активных шагов. Поэтому мы будем продолжать работать с ними и с их соседями, такими как Хорватия и другие страны, которые могут помочь им избавиться от зависимости.

Он выразил надежду, что трубопровод, по которому в Венгрию поступает российская нефть, «вероятнее всего, также будет закрыт в ближайшие годы».

Поэтому нашим друзьям в Венгрии следует многое спланировать, и мы, очевидно, как хороший союзник, поможем им разработать эти планы и выполнить их, чтобы избавиться от зависимости от российской нефти и газа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт работает над поиском способа обойти санкции США против нефтяных компаний России.

22 октября Министерство финансов США объявило о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний РФ — "Роснефть" и "Лукойл". При этом в Вашингтоне призвали Москву немедленно согласиться с прекращением огня в Украине.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США вводят санкции против нефтяных портов Китая
США усиливают давление на Китай
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции Запада и "экономика войны" разрушают российский бизнес
ЦПД
бизнес РФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США ввели санкции против энергетического сектора России — кто в списках
Минфин США
Роснефть

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?