США упрекнули Венгрию в продолжении закупки российских энергоносителей

Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на отказ Венгрии от закупки российской нефти и газа.
Главные тезисы
- США призывают Венгрию отказаться от закупки российских энергоносителей и разработать план по лишению зависимости от РФ.
- Венгрия и другие страны, продолжающие закупку энергоносителей в России, подвергаются критике за отсутствие активных шагов по снижению зависимости.
- Будапешт ищет способы обойти санкции США против российских нефтяных компаний, в то время как Вашингтон требует от Москвы прекращения огня в Украине.
США упрекнули Венгрию: страна до сих пор покупает российский газ
Витакер отметил, что США рассчитывают, что такие страны, как Венгрия, Турция и Словакия, до сих пор покупающие энергоносители в России, разработки и реализации «плана по лишению зависимости от российской нефти и газа».
Он выразил надежду, что трубопровод, по которому в Венгрию поступает российская нефть, «вероятнее всего, также будет закрыт в ближайшие годы».
Поэтому нашим друзьям в Венгрии следует многое спланировать, и мы, очевидно, как хороший союзник, поможем им разработать эти планы и выполнить их, чтобы избавиться от зависимости от российской нефти и газа.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт работает над поиском способа обойти санкции США против нефтяных компаний России.
