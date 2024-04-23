США готують санкції проти банків Китаю за допомогу РФ у війні проти України — WSJ

Що відомо про санкції США пррти китайських банків

Як зазначає видання, Китай прислухався до попереджень Заходу не відправляти зброю до Росії від самого початку війни, але після минулорічної поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна китайський експорт до Росії комерційних товарів, які також мають військове застосування, різко зріс.

Оскільки Китай тепер є основним постачальником схем, деталей літаків, машин та верстатів, офіційні особи США кажуть, що допомога Пекіна дозволила Москві відновити свій військово-промисловий потенціал.

Блінкен відвідує Китай цього тижня, і питання полягає в тому, чи ця потужна фінансова загроза може вплинути на китайсько-російську торгівлю.

Допомога Китаю РФ у війні проти України

Зазначимо, Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Торгівля між країнами різко зросла, а Москва оминає західні санкції за допомогою Пекіна.

Голова КНР Сі Цзіньпін приїжджав до Москви та зустрічався з Володимиром Путіним після того, як минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента за викрадення українських дітей.

Раніше Блінкен розкритикував підтримку Китаєм російської військової промисловості, заявивши, що Пекін зробив основний внесок у війну Москви проти України, постачаючи критично важливі компоненти для озброєнь, пише видання.

В останні тижні офіційні особи США посилили тиск на Китай, попереджаючи, що Вашингтон готовий вжити заходів проти китайських фінансових установ, які сприяють торгівлі товарами, що мають як комерційне, так і військове застосування.