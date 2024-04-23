США готовят санкции против банков Китая за помощь РФ в войне против Украины — WSJ

Что известно о санкциях США против банков Китая

Как отмечает издание, Китай прислушался к предупреждениям Запада не отправлять оружие в Россию с самого начала войны, но после прошлогодней поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин китайский экспорт в Россию коммерческих товаров, также имеющих военное применение, резко возрос.

Поскольку Китай сейчас является основным поставщиком схем, деталей самолетов, машин и станков, официальные лица США говорят, что помощь Пекина позволила Москве восстановить свой военно-промышленный потенциал.

Блинкен посещает Китай на этой неделе, и вопрос состоит в том, может ли эта мощная финансовая угроза повлиять на китайско-российскую торговлю.

Помощь Китая РФ в войне против Украины

Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля между странами резко возросла, а Москва обходит западные санкции с помощью Пекина.

Глава КНР Си Цзиньпин приезжал в Москву и встречался с Владимиром Путиным после того, как в прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента за похищение украинских детей.

Ранее Блинкен подверг критике поддержку Китаем российской военной промышленности, заявив, что Пекин внес основной вклад в войну Москвы против Украины, поставляя критически важные компоненты для вооружений, пишет издание.

В последние недели официальные лица США усилили давление на Китай, предупреждая, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых учреждений, способствующих торговле товарами, имеющими как коммерческое, так и военное применение.