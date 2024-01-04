США планують позбавитись сотень ATACMS замість передачі Україні — Newsweek

США планують утилізувати сотні установок ATACMS та ракет до них, в яких вийшов термін придатності, які замість цього могли б бути передані Україні у якості військової допомоги.

Що відомо про наміри США утилізувати сотні установок ATACMS

За інформацією журналістів видання, на ліквідацію старих установок ATACMS та ракет до них планується витратити чималі бюджетні кошти.

Як зазначає ексспецрадник Головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного Деніел Райс, ракети та установки, які має наміри утилізувати американська влада, залишаються дієвою, високоточною та легальною касетною зброєю.

Райс переконаний, що США могли б передати ці установки та ракети до них Україні і не побоюватись щодо закінчення термінів придатності.

Вони працюють. Будь-яка зброя з часом замінюється на кращу, більш смертоносну, більш економічно ефективну зброю. М39 додають дальності, точності і летальності, яких Україні не вистачає без них, - зазначив Райс. Поширити

Колишній командувач Силами США у Європі, генерал у відставці Бен Ходжес зазначає, що все залежить від того, коли саме вийшов термін придатності цих ракет та установок, адже таке озброєння зберігає боєздатність протягом багатьох років після закінчення терміну придатності.

Ходжес вважає, що відмова США надати Україні ці установки та ракети до них буде викликана політичними мотивами, а не безпековими.

За словами наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень з питань оборони і військового аналізу на Близькому Сході Фабіана Хінца, ключовим у питанні передачі ракет та установок із завершеним терміном придатності є збереження двигуна твердопаливної ракети в належному стані.

І термін зберігання ATACMS може бути куди більше за заявлений виробником.

При цьому Деніел Райс зазначає, що США планують утилізувати десятки тисяч, які могли б бути передані Україні і використані за допомогою пускових установок HIMARS.

Зокрема, за наявності достатньої кількості ракет М39 українські військові могли б знищити ланцюжки постачання окупаційної російської армії на півдні України.

Вони також можуть дістати цілі в районі Азовського моря і завдати удару по ключових об'єктах на окупованій Росією території.

Своєю чергою Бен Ходжес зазначив, що дістати, наприклад, до військових об'єктів РФ в Севастополі за допомогою касетного варіанту цієї ракети не вийде.

За його словами, Україні необхідна більша кількість ATACMS, і немає жодної причини їх не передавати.

При цьому речник Ради нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі відмовився підтверджувати, або спростовувати інформацію щодо ймовірної передачі Україні ракет та установок ATACMS із завершеним терміном придатності.

Що відомо про реакцію аналітиків на рішення влади США

За словами політичного аналітика ГО "Разом для України" та співробітника Атлантичної ради Дага Кляйна, повідомлення про наміри США утилізувати сотні і тисячі старих ракет замість розгляду можливості передачі Україні викликають занепокоєння.

У соцмережі Х він звернувся до різних комітетів у Конгресі США, що здійснюють нагляд за діяльністю адміністрації, аби цього не допустили.

Він закликав надіслати ATACMS Україні зараз, наголосивши, що "в Білого дому закінчилися виправдання".

На це відреагував і колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

Беззуба і безхребента політика проти Росії виростила монстра. Сьогодні платять кров’ю за затримку постачання Україні такої необхідної далекобійної артилерії АTACMS, Taurus. Чого ми чекаємо? Створюємо надію на виживання агресора? - наголосив Лінкявічус. Поширити

Заступниця директора Центру Євразії Атлантичної ради Шелбі Мегід у соцмережі Х звернулася напряму до Байдена.

Вона заявила, що знищення ATACMS "абсолютно небезпечно і божевільно, якщо це справді станеться".