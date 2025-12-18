США схвалили найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню

США затвердили найбільший в історії пакет військової допомоги для Тайваню. Його сума складе 11,1 млрд дол, а саме рішення вважається наймасштабнішим за всю історію американсько-тайванських відносин.
Головні тези:
- Схвалений США пакет військової допомоги для Тайваню дорівнює 11,1 млрд доларів, що дає острову значний зовнішній захист.
- Надана допомога має стримувальний характер стосовно агресивних намірів Китаю, який претендує на Тайвань.
- Постачання містять різноманітну зброю та обладнання, яке допоможе підтримати оборонний потенціал Тайваню в умовах напруженості.
Тайвань отримає від США 11,1 млрд дол військової допомоги
Це вже другий пакет постачання озброєння Тайваню, ухвалений з моменту приходу до влади у Вашингтоні президента Дональда Трампа.
У межах пакета Тайваню передадуть низку видів озброєнь, зокрема:
реактивні системи залпового вогню HIMARS;
артилерію;
протитанкові ракети Javelin;
новітні безпілотники Altius;
спорядження, боєприпаси та запасні частини для іншої військової техніки.
Угода ще повинна пройти етап схвалення з боку Конгресу США. Пентагон вже заявив, що постачання відповідають "національним, економічним і безпековим інтересам Сполучених Штатів".
Для Тайваню постачання матимуть вирішальне значення — щоб підтримувати оборонний потенціал острова. Оборона Тайваню заснована та асиметричній моделі війни — використання мобільних, недорогих та ефективних систем ураження.
Сполучені Штати продовжують допомагати Тайваню у підтримці достатніх можливостей самооборони, швидкому нарощуванні потужної сили стримування та використанні переваг асиметричної війни, що формує основу для підтримки регіонального миру та стабільності, — офіційно повідомило міністерство оборони Тайваню.
При цьому надання військової допомоги США залишається одним з найбільших факторів напруженості між Вашингтоном та Пекіном. Китай претендує на Тайвань, тоді як завдання США — не дати китайцям окупувати острів, оскільки Вашингтон має перед Тайбеєм зобов'язання, хоча й офіційно не визнає Тайвань.
