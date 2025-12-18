США схвалили найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню
США схвалили найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню

США
Джерело:  Reuters

США затвердили найбільший в історії пакет військової допомоги для Тайваню. Його сума складе 11,1 млрд дол, а саме рішення вважається наймасштабнішим за всю історію американсько-тайванських відносин.

Головні тези:

  • Схвалений США пакет військової допомоги для Тайваню дорівнює 11,1 млрд доларів, що дає острову значний зовнішній захист.
  • Надана допомога має стримувальний характер стосовно агресивних намірів Китаю, який претендує на Тайвань.
  • Постачання містять різноманітну зброю та обладнання, яке допоможе підтримати оборонний потенціал Тайваню в умовах напруженості.

Тайвань отримає від США 11,1 млрд дол військової допомоги

Це вже другий пакет постачання озброєння Тайваню, ухвалений з моменту приходу до влади у Вашингтоні президента Дональда Трампа.

Озброєння надається острову на тлі посилення військового та дипломатичного тиску з боку Китаю.

У межах пакета Тайваню передадуть низку видів озброєнь, зокрема:

  • реактивні системи залпового вогню HIMARS;

  • артилерію;

  • протитанкові ракети Javelin;

  • новітні безпілотники Altius;

  • спорядження, боєприпаси та запасні частини для іншої військової техніки.

Угода ще повинна пройти етап схвалення з боку Конгресу США. Пентагон вже заявив, що постачання відповідають "національним, економічним і безпековим інтересам Сполучених Штатів".

Для Тайваню постачання матимуть вирішальне значення — щоб підтримувати оборонний потенціал острова. Оборона Тайваню заснована та асиметричній моделі війни — використання мобільних, недорогих та ефективних систем ураження.

Сполучені Штати продовжують допомагати Тайваню у підтримці достатніх можливостей самооборони, швидкому нарощуванні потужної сили стримування та використанні переваг асиметричної війни, що формує основу для підтримки регіонального миру та стабільності, — офіційно повідомило міністерство оборони Тайваню.

При цьому надання військової допомоги США залишається одним з найбільших факторів напруженості між Вашингтоном та Пекіном. Китай претендує на Тайвань, тоді як завдання США — не дати китайцям окупувати острів, оскільки Вашингтон має перед Тайбеєм зобов'язання, хоча й офіційно не визнає Тайвань.

