США одобрили крупнейший в истории пакет военной помощи Тайваню
США одобрили крупнейший в истории пакет военной помощи Тайваню

США
Источник:  Reuters

США утвердили самый большой в истории пакет военной помощи для Тайваня. Его сумма составит 11,1 млрд долл., а само решение считается самым масштабным за всю историю американо-тайваньских отношений.

Главные тезисы

  • Пакет военной помощи для Тайваня от США на сумму 11,1 млрд долларов считается самым крупным в истории американо-тайваньских отношений, направлен на обеспечение внешней защиты острова.
  • Поставки вооружений включают различное оружие и оборудование, что поможет Тайваню укрепить свой оборонный потенциал в ответ на возрастающее военное и дипломатическое давление со стороны Китая.

Тайвань получит от США 11,1 млрд долл военной помощи

Это уже второй пакет поставок вооружения Тайваню, принятый с момента прихода к власти в Вашингтоне президента Дональда Трампа.

Вооружение предоставляется острову на фоне усиления военного и дипломатического давления со стороны Китая.

В рамках пакета Тайваня передадут ряд видов вооружений, в частности:

  • реактивные системы залпового огня HIMARS;

  • артиллерию;

  • противотанковые ракеты Javelin;

  • новейшие беспилотники Altius;

  • снаряжение, боеприпасы и запасные части другой военной техники.

Соглашение еще должно пройти этап одобрения со стороны Конгресса США. Пентагон уже заявил, что поставки отвечают "национальным, экономическим и интересам безопасности Соединенных Штатов".

Для Тайваня поставки будут иметь решающее значение, чтобы поддерживать оборонный потенциал острова. Оборона Тайваня основана и на асимметричной модели войны — использование мобильных, недорогих и эффективных систем поражения.

Соединенные Штаты продолжают помогать Тайваню в поддержке достаточных возможностей самообороны, быстром наращивании мощной силы сдерживания и использовании преимуществ асимметричной войны, что формирует основу для поддержания регионального мира и стабильности, официально сообщило министерство обороны Тайваня.

При этом оказание военной помощи США остается одним из самых больших факторов напряженности между Вашингтоном и Пекином. Китай претендует на Тайвань, тогда как задача США не дать китайцам оккупировать остров, поскольку Вашингтон имеет перед Тайбэем обязательства, хотя и официально не признает Тайвань.

