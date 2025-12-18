США одобрили крупнейший в истории пакет военной помощи Тайваню

США утвердили самый большой в истории пакет военной помощи для Тайваня. Его сумма составит 11,1 млрд долл., а само решение считается самым масштабным за всю историю американо-тайваньских отношений.
Главные тезисы
- Пакет военной помощи для Тайваня от США на сумму 11,1 млрд долларов считается самым крупным в истории американо-тайваньских отношений, направлен на обеспечение внешней защиты острова.
- Поставки вооружений включают различное оружие и оборудование, что поможет Тайваню укрепить свой оборонный потенциал в ответ на возрастающее военное и дипломатическое давление со стороны Китая.
Тайвань получит от США 11,1 млрд долл военной помощи
Это уже второй пакет поставок вооружения Тайваню, принятый с момента прихода к власти в Вашингтоне президента Дональда Трампа.
В рамках пакета Тайваня передадут ряд видов вооружений, в частности:
реактивные системы залпового огня HIMARS;
артиллерию;
противотанковые ракеты Javelin;
новейшие беспилотники Altius;
снаряжение, боеприпасы и запасные части другой военной техники.
Соглашение еще должно пройти этап одобрения со стороны Конгресса США. Пентагон уже заявил, что поставки отвечают "национальным, экономическим и интересам безопасности Соединенных Штатов".
Для Тайваня поставки будут иметь решающее значение, чтобы поддерживать оборонный потенциал острова. Оборона Тайваня основана и на асимметричной модели войны — использование мобильных, недорогих и эффективных систем поражения.
Соединенные Штаты продолжают помогать Тайваню в поддержке достаточных возможностей самообороны, быстром наращивании мощной силы сдерживания и использовании преимуществ асимметричной войны, что формирует основу для поддержания регионального мира и стабильности, официально сообщило министерство обороны Тайваня.
При этом оказание военной помощи США остается одним из самых больших факторов напряженности между Вашингтоном и Пекином. Китай претендует на Тайвань, тогда как задача США не дать китайцам оккупировать остров, поскольку Вашингтон имеет перед Тайбэем обязательства, хотя и официально не признает Тайвань.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-