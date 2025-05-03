США вперше запустили гіперзвукову ракету за новою технологією

У США здійснили успішне випробування гіперзвукової ракети морського базування. Для цього уперше використали метод запуску на холодному газі.
Головні тези:
- Вперше у США успішно випробувано гіперзвукову ракету морського базування за новою технологією запуску на холодному газі.
- Використання холодного газу дозволяє безпечно катапультувати ракету з платформи, підвищуючи ефективність запуску.
- Гіперзвукова зброя надає ВМС США ключові можливості для стримування та перемоги над потенційними стратегічними суперниками.
США випробували гіперзвукову ракету
Випробування гіперзвукової ракети відбулося на базі на мисі Канаверал у Флориді.
Про це інформує пресслужба Пентагону.
Застосування холодного газу дає змогу Військово-морським силам катапультувати ракету з платформи та досягти безпечної відстані над кораблем перед запалюванням першого ступеня, — розповів директор Стратегічних системних програм ВМС США віцеадмірал Джонні Вулф-молодший.
Він додав, що це технічне досягнення наближає до виконання місії — забезпечення ВМС США безпечними та надійними гіперзвуковими можливостями.
У Пентагоні наголосили, що стрімкий розвиток і демонстрація гіперзвукових ударних систем звичайного озброєння морського базування посилює здатність США ефективно стримувати й, за необхідності, перемагати потенційних стратегічних суперників.
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