США вперше запустили гіперзвукову ракету за новою технологією
Категорія
Технології
Дата публікації

США вперше запустили гіперзвукову ракету за новою технологією

U.S. Department of Defense
США

У США здійснили успішне випробування гіперзвукової ракети морського базування. Для цього уперше використали метод запуску на холодному газі.

Головні тези:

  • Вперше у США успішно випробувано гіперзвукову ракету морського базування за новою технологією запуску на холодному газі.
  • Використання холодного газу дозволяє безпечно катапультувати ракету з платформи, підвищуючи ефективність запуску.
  • Гіперзвукова зброя надає ВМС США ключові можливості для стримування та перемоги над потенційними стратегічними суперниками.

США випробували гіперзвукову ракету

Випробування гіперзвукової ракети відбулося на базі на мисі Канаверал у Флориді.

Про це інформує пресслужба Пентагону.

Застосування холодного газу дає змогу Військово-морським силам катапультувати ракету з платформи та досягти безпечної відстані над кораблем перед запалюванням першого ступеня, — розповів директор Стратегічних системних програм ВМС США віцеадмірал Джонні Вулф-молодший.

Запуск гіперзвукової ракети у США

Він додав, що це технічне досягнення наближає до виконання місії — забезпечення ВМС США безпечними та надійними гіперзвуковими можливостями.

Швидкість, дальність і стійкість гіперзвукової зброї є ключовими для комплексного стримування Америки. Після введення в бойовий склад ракета програми Conventional Prompt Strike дасть нашим бійцям неперевершені можливості, — сказав глава ВМС США Джон Фелан.

У Пентагоні наголосили, що стрімкий розвиток і демонстрація гіперзвукових ударних систем звичайного озброєння морського базування посилює здатність США ефективно стримувати й, за необхідності, перемагати потенційних стратегічних суперників.

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