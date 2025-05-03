США впервые запустили гиперзвуковую ракету по новой технологии

В США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты морского базирования. Для этого впервые был использован метод запуска на холодном газе.

США испытали гиперзвуковую ракету

Испытание гиперзвуковой ракеты прошло на базе на мысе Канаверал во Флориде.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Применение холодного газа позволяет Военно-морским силам катапультировать ракету с платформы и достичь безопасного расстояния над кораблем перед зажиганием первой ступени, рассказал директор Стратегических системных программ ВМС США вицеадмирал Джонни Вулф-младший.

Запуск гиперзвуковой ракеты в США

Он добавил, что это техническое достижение приближает к выполнению миссии — обеспечение ВМС США безопасными и надежными гиперзвуковыми возможностями.

Скорость, дальность и стойкость гиперзвукового оружия являются ключевыми для комплексного сдерживания Америки. После введения в боевой состав ракета программы Conventional Prompt Strike даст нашим бойцам непревзойденные возможности, — сказал глава ВМС США Джон Фелан. Поделиться

В Пентагоне подчеркнули, что стремительное развитие и демонстрация гиперзвуковых ударных систем обычного вооружения морского базирования усиливает способность США эффективно сдерживать и при необходимости побеждать потенциальных стратегических соперников.