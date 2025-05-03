США впервые запустили гиперзвуковую ракету по новой технологии

В США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты морского базирования. Для этого впервые был использован метод запуска на холодном газе.
Главные тезисы
- Первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты морского базирования в США.
- Использование метода запуска на холодном газе для повышения безопасности и эффективности.
- Гиперзвуковое оружие предоставляет ВМС США ключевые возможности для сдерживания и победы над потенциальными стратегическими соперниками.
США испытали гиперзвуковую ракету
Испытание гиперзвуковой ракеты прошло на базе на мысе Канаверал во Флориде.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Применение холодного газа позволяет Военно-морским силам катапультировать ракету с платформы и достичь безопасного расстояния над кораблем перед зажиганием первой ступени, рассказал директор Стратегических системных программ ВМС США вицеадмирал Джонни Вулф-младший.
Он добавил, что это техническое достижение приближает к выполнению миссии — обеспечение ВМС США безопасными и надежными гиперзвуковыми возможностями.
В Пентагоне подчеркнули, что стремительное развитие и демонстрация гиперзвуковых ударных систем обычного вооружения морского базирования усиливает способность США эффективно сдерживать и при необходимости побеждать потенциальных стратегических соперников.
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