США совершили запуск секретной гиперзвуковой ракеты
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Технологии
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США совершили запуск секретной гиперзвуковой ракеты

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Источник:  online.ua

Согласно данным издания South China Morning Post, США провели новые испытания гиперзвуковой ракеты наземного базирования, которая называется Dark Eagle.

Главные тезисы

  • Запуск Dark Eagle прошел с площадки Space Launch Complex 46.
  • Ее главная задача – атаковать стратегически важные объекты противника.

Что известно о запуске Dark Eagle

Как удалось узнать журналистам, запуск прошел с площадки Space Launch Complex 46 (SLC-46).

Он находится на базе космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

СМИ обращают внимание на то, что американское Минобороны уже официально подтвердило проведение испытаний, однако никаких подробностей не раскрывает.

Объединенная группа правительственных, научных и промышленных партнеров провела испытания по поручению Минобороны на полигоне на базе Космических сил на мысе Канаверал, говорится в заявлении Пентагона.

Информации о Dark Eagle сейчас в сети крайне мало.

Согласно имеющимся данным, это гиперзвуковая ракета класса "земля - земля" большой дальности.

Ее главная задача – атаковать стратегически важные объекты противника. Создала этот комплекс американская компания Lockheed Martin.

Планируется, что ракета развивает скорость М=5 (более 6100 км/ч) и может поражать цели на дальности примерно 2700 км. Стоимость единицы оценивается в 41 млн долларов.

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