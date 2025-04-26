США совершили запуск секретной гиперзвуковой ракеты

Согласно данным издания South China Morning Post, США провели новые испытания гиперзвуковой ракеты наземного базирования, которая называется Dark Eagle.
Главные тезисы
- Запуск Dark Eagle прошел с площадки Space Launch Complex 46.
- Ее главная задача – атаковать стратегически важные объекты противника.
Что известно о запуске Dark Eagle
Как удалось узнать журналистам, запуск прошел с площадки Space Launch Complex 46 (SLC-46).
Он находится на базе космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.
СМИ обращают внимание на то, что американское Минобороны уже официально подтвердило проведение испытаний, однако никаких подробностей не раскрывает.
Информации о Dark Eagle сейчас в сети крайне мало.
Согласно имеющимся данным, это гиперзвуковая ракета класса "земля - земля" большой дальности.
Ее главная задача – атаковать стратегически важные объекты противника. Создала этот комплекс американская компания Lockheed Martin.
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