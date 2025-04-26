США совершили запуск секретной гиперзвуковой ракеты

Что известно о запуске Dark Eagle

Как удалось узнать журналистам, запуск прошел с площадки Space Launch Complex 46 (SLC-46).

Он находится на базе космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

СМИ обращают внимание на то, что американское Минобороны уже официально подтвердило проведение испытаний, однако никаких подробностей не раскрывает.

Объединенная группа правительственных, научных и промышленных партнеров провела испытания по поручению Минобороны на полигоне на базе Космических сил на мысе Канаверал, говорится в заявлении Пентагона. Поделиться

Информации о Dark Eagle сейчас в сети крайне мало.

Согласно имеющимся данным, это гиперзвуковая ракета класса "земля - земля" большой дальности.

Ее главная задача – атаковать стратегически важные объекты противника. Создала этот комплекс американская компания Lockheed Martin.