В Госдепе США подтвердили разрешение Украине бить по РФ ракетами ATACMS

Заместитель государственного секретаря США по Западному полушарию Брайан А. Николс официально подтвердил, что Белый дом разрешил Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ.

США официально разрешили Украине бить по РФ ракетами ATACMS

Как сообщил помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс, война началась из-за неспровоцированного вторжения России в Украину. Он подчеркнул, что именно действия России определяют продолжительность этой войны, а ее завершение зависит от ее решений.

Война может закончиться уже сейчас, если Россия выведет свои войска из Украины и станет уважать ее территориальную целостность, — отметил Николс. Поделиться

По мнению Николса, предоставление Украине возможностей для использования дальнобойного оружия, одобренное президентом США Джо Байденом, укрепляет его способность защищать собственную территорию.

Кроме того, это сигнал для России, что применение силы для захвата украинских земель не имеет перспектив.

Если повезет, этот шаг заставит Россию осознать бесполезность ее действий и будет побуждать к началу мирных переговоров или решению вывести войска из Украины, — добавил заместитель госсекретаря. Поделиться

Байден предоставил разрешение Украине бить ATACMS по РФ

Ранее медиа сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие — ракеты ATACMS — по территории РФ.

По данным портала Axios, речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на привлечение в войну войск Северной Кореи.

В Белом доме отказались подтвердить разрешение Украине на применение дальнобойных ракет по военным целям, расположенным на территории России, но вспомнили, что разрабатывали ответ на привлечение войск КНДР к войне.