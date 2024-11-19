В Госдепе США подтвердили разрешение Украине бить по РФ ракетами ATACMS
Категория
Мир
Дата публикации

В Госдепе США подтвердили разрешение Украине бить по РФ ракетами ATACMS

В Госдепе США подтвердили разрешение Украине бить по РФ ракетами ATACMS
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Источник:  online.ua

Заместитель государственного секретаря США по Западному полушарию Брайан А. Николс официально подтвердил, что Белый дом разрешил Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ.

Главные тезисы

  • Разрешение США Украине на применение ракет ATACMS по России стало ответом на неспровоцированное вторжение РФ в Украину.
  • Дальнобойное оружие увеличит способность Украины защищать свою территорию и может привести к выводу российских войск из Украины.
  • Решение администрации Байдена подчеркивает поддержку территориальной целостности Украины и стимулирует Россию к мирным переговорам.
  • Бесперспективность действий России в Украине и возможные последствия использования силы для захвата украинских земель становятся более очевидными.

США официально разрешили Украине бить по РФ ракетами ATACMS

Как сообщил помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс, война началась из-за неспровоцированного вторжения России в Украину. Он подчеркнул, что именно действия России определяют продолжительность этой войны, а ее завершение зависит от ее решений.

Война может закончиться уже сейчас, если Россия выведет свои войска из Украины и станет уважать ее территориальную целостность, — отметил Николс.

По мнению Николса, предоставление Украине возможностей для использования дальнобойного оружия, одобренное президентом США Джо Байденом, укрепляет его способность защищать собственную территорию.

Кроме того, это сигнал для России, что применение силы для захвата украинских земель не имеет перспектив.

Если повезет, этот шаг заставит Россию осознать бесполезность ее действий и будет побуждать к началу мирных переговоров или решению вывести войска из Украины, — добавил заместитель госсекретаря.

Байден предоставил разрешение Украине бить ATACMS по РФ

Ранее медиа сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие — ракеты ATACMS — по территории РФ.

По данным портала Axios, речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на привлечение в войну войск Северной Кореи.

В Белом доме отказались подтвердить разрешение Украине на применение дальнобойных ракет по военным целям, расположенным на территории России, но вспомнили, что разрабатывали ответ на привлечение войск КНДР к войне.

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