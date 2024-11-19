У Держдепі США підтвердили дозвіл Україні бити по РФ ракетами ATACMS

Заступник державного секретаря США з питань Західної півкулі Брайан А. Ніколс офіційно підтвердив, що Білий дім дозволив Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по території РФ.

США офіційно дозволили Україні бити по РФ ракетами ATACMS

Як повідомив помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс, війна розпочалася через неспровоковане вторгнення Росії в Україну. Він підкреслив, що саме дії Росії визначають тривалість цієї війни, а її завершення залежить від її рішень.

Війна може закінчитися вже зараз, якщо Росія виведе свої війська з України та почне поважати її територіальну цілісність, — зазначив Ніколс. Поширити

На думку Ніколса, надання Україні можливостей для використання далекобійної зброї, схвалене президентом США Джо Байденом, зміцнює її здатність захищати власну територію.

Крім того, це є сигналом для Росії, що застосування сили для захоплення українських земель не має перспектив.

Якщо пощастить, цей крок змусить Росію усвідомити марність її дій і спонукатиме до початку мирних переговорів або до рішення вивести війська з України, — додав заступник держсекретаря. Поширити

Байден надав дозвіл Україні бити ATACMS по РФ

Раніше медіа повідомили, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю — ракети ATACMS — по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.

У Білому домі відмовились прямо підтвердити дозвіл Україні на застосування далекобійних ракет по військових цілях, розташованих на території Росії, але згадали, що розробляли відповідь на залучення військ КНДР до війни.