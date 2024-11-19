У Держдепі США підтвердили дозвіл Україні бити по РФ ракетами ATACMS

Заступник державного секретаря США з питань Західної півкулі Брайан А. Ніколс офіційно підтвердив, що Білий дім дозволив Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по території РФ.
Головні тези:
- США надали Україні дозвіл на використання ракет ATACMS для ударів по Росії у зв'язку з неспровокованим вторгненням РФ в Україну.
- Дозвіл Держдепу є сигналом для Росії про марність її дій та може призвести до виведення російських військ з України.
- Застосування далекобійної зброї підвищить здатність України захищати свою територію та спонукає до мирних переговорів.
- Рішення США є реакцією на залучення військ Північної Кореї у війну та підтримує територіальну цілісність України.
США офіційно дозволили Україні бити по РФ ракетами ATACMS
Як повідомив помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс, війна розпочалася через неспровоковане вторгнення Росії в Україну. Він підкреслив, що саме дії Росії визначають тривалість цієї війни, а її завершення залежить від її рішень.
На думку Ніколса, надання Україні можливостей для використання далекобійної зброї, схвалене президентом США Джо Байденом, зміцнює її здатність захищати власну територію.
Крім того, це є сигналом для Росії, що застосування сили для захоплення українських земель не має перспектив.
Байден надав дозвіл Україні бити ATACMS по РФ
Раніше медіа повідомили, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю — ракети ATACMS — по території РФ.
За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.
У Білому домі відмовились прямо підтвердити дозвіл Україні на застосування далекобійних ракет по військових цілях, розташованих на території Росії, але згадали, що розробляли відповідь на залучення військ КНДР до війни.
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