США здійснили запуск секретної гіперзвукової ракети
Категорія
Технології
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США здійснили запуск секретної гіперзвукової ракети

Що відомо про запуск Dark Eagle
Джерело:  online.ua

Згідно з даними видання South China Morning Post, США провели нові випробування гіперзвукової ракети наземного базування, яка має назву Dark Eagle. Що важливо розуміти, її вважають одним із головних елементів американської програми зі створення гіперзвукової зброї нового покоління.

Головні тези:

  • Запуск Dark Eagle відбувся з майданчику Space Launch Complex 46.
  • Її головне завдання — атакувати стратегічно важливі об’єкти противника.

Що відомо про запуск Dark Eagle

Як вдалося дізнатися журналістам, запуск відбувся з майданчику Space Launch Complex 46 (SLC-46).

Він знаходиться на Базі Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді.

ЗМІ звертають увагу на те, що американське Міноборони уже офіційно підтвердило проведення випробовувань, проте жодних подробиць не розкриває.

Об'єднана група урядових, наукових та промислових партнерів провела випробування за дорученням Міноборони на полігоні на базі Космічних сил на мисі Канаверал, — мовиться у заяві Пентагону.

Інформації про Dark Eagle наразі у мережі вкрай мало.

Згідно з наявними даними, це гіперзвукова ракета класу "земля — земля" великої дальності.

Її головне завдання — атакувати стратегічно важливі об’єкти противника. Створила цей комплекс американська компанія Lockheed Martin. 

Передбачається, що ракета розвиває швидкість М=5 (більше 6100 км/год) та може вражати цілі на дальності приблизно 2700 км. Вартість одиниці оцінюють у 41 млн доларів. 

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