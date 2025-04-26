США здійснили запуск секретної гіперзвукової ракети

Згідно з даними видання South China Morning Post, США провели нові випробування гіперзвукової ракети наземного базування, яка має назву Dark Eagle. Що важливо розуміти, її вважають одним із головних елементів американської програми зі створення гіперзвукової зброї нового покоління.

Що відомо про запуск Dark Eagle

Як вдалося дізнатися журналістам, запуск відбувся з майданчику Space Launch Complex 46 (SLC-46).

Він знаходиться на Базі Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді.

ЗМІ звертають увагу на те, що американське Міноборони уже офіційно підтвердило проведення випробовувань, проте жодних подробиць не розкриває.

Об'єднана група урядових, наукових та промислових партнерів провела випробування за дорученням Міноборони на полігоні на базі Космічних сил на мисі Канаверал, — мовиться у заяві Пентагону. Поширити

Інформації про Dark Eagle наразі у мережі вкрай мало.

Згідно з наявними даними, це гіперзвукова ракета класу "земля — земля" великої дальності.

Її головне завдання — атакувати стратегічно важливі об’єкти противника. Створила цей комплекс американська компанія Lockheed Martin.