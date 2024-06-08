ССО фіксують переміщення військ РФ з Херсонської області

Російські загарбники почали активно перекидати своїх частин з Херсонщини на Харківський напрямок.
Головні тези:
- Центр національного спротиву розкриває важливі подробиці ситуації, включаючи відправку операторів дронів та комплектування Добровольчого батальйону Маргелова.
- Окупанти намагаються мобілізувати місцеве населення на війну.
- Українці на ТОТ повинні намагатися всіляко саботувати накази російських загарбників для перемоги у війні.
Росія знову перекидає війська на українському фронті
Новими важливими подробицями про ситуацію на полі бою поділився Центр національного спротиву, який був створений Силами спеціальних операцій.
Згідно з останніми даними, що російські окупанти також у "відрядження" відправляють операторів дронів.
Окрім того, наголошується, що противник наростив комплектування "Добровольчого батальйону Маргелова", аби поповнити втрати.
Місцевих під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах", агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією.
Центр національного спротиву закликає повідомляти про ворога, аби кожен поніс відповідальність за свої злочини.
Втрати армії РФ станом на 8 червня
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали :
особового складу — близько 517290 (+1210) осіб,
танків — 7843 (+9) од,
бойових броньованих машин — 15105 (+9) од,
артилерійських систем — 13533 (+36) од,
РСЗВ — 1095 (+0) од,
засобів ППО — 834 (+1) од,
літаків — 357 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10945 (+59),
крилатих ракет — 2277 (+7),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 18484 (+68) од,
спеціальної техніки‒ 2248 (+10)
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