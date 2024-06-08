ССО фіксують переміщення військ РФ з Херсонської області
Категорія
Україна
Дата публікації

ССО фіксують переміщення військ РФ з Херсонської області

армія РФ
Джерело:  Спротив

Російські загарбники почали активно перекидати своїх частин з Херсонщини на Харківський напрямок.

Головні тези:

  • Центр національного спротиву розкриває важливі подробиці ситуації, включаючи відправку операторів дронів та комплектування Добровольчого батальйону Маргелова.
  • Окупанти намагаються мобілізувати місцеве населення на війну.
  • Українці на ТОТ повинні намагатися всіляко саботувати накази російських загарбників для перемоги у війні.

Росія знову перекидає війська на українському фронті

Новими важливими подробицями про ситуацію на полі бою поділився Центр національного спротиву, який був створений Силами спеціальних операцій.

Згідно з останніми даними, що російські окупанти також у "відрядження" відправляють операторів дронів.

Окрім того, наголошується, що противник наростив комплектування "Добровольчого батальйону Маргелова", аби поповнити втрати.

Місцевих під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах", агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією.

Це є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини, — йдеться в повідомленні “Спротиву”.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про ворога, аби кожен поніс відповідальність за свої злочини.

Також закликаємо не псувати своє життя службою на окупанта, та саботувати накази росіян.

Втрати армії РФ станом на 8 червня

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали : 

  • особового складу — близько 517290 (+1210) осіб,

  • танків — 7843 (+9) од,

  • бойових броньованих машин — 15105 (+9) од,

  • артилерійських систем  —  13533 (+36) од,

  • РСЗВ — 1095 (+0) од,

  • засобів ППО  — 834 (+1) од,

  • літаків — 357 (+0) од,

  • гелікоптерів  — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  — 10945 (+59),

  • крилатих ракет  — 2277 (+7),

  • кораблів /катерів  — 28 (+0) од,

  • підводних човнів  — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18484 (+68) од,

  • спеціальної техніки‒ 2248 (+10)

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