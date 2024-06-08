ССО фіксують переміщення військ РФ з Херсонської області

Російські загарбники почали активно перекидати своїх частин з Херсонщини на Харківський напрямок.

Росія знову перекидає війська на українському фронті

Новими важливими подробицями про ситуацію на полі бою поділився Центр національного спротиву, який був створений Силами спеціальних операцій.

Згідно з останніми даними, що російські окупанти також у "відрядження" відправляють операторів дронів.

Окрім того, наголошується, що противник наростив комплектування "Добровольчого батальйону Маргелова", аби поповнити втрати.

Місцевих під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах", агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією.

Це є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини, — йдеться в повідомленні “Спротиву”. Поширити

Центр національного спротиву закликає повідомляти про ворога, аби кожен поніс відповідальність за свої злочини.

Також закликаємо не псувати своє життя службою на окупанта, та саботувати накази росіян. Поширити

Втрати армії РФ станом на 8 червня

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали :