ССО фиксируют перемещение войск РФ из Херсонской области

Российские захватчики начали активно перебрасывать свои части из Херсонщины на Харьковское направление.
Главные тезисы
- Центр национального сопротивления раскрывает важные подробности о перемещениях врага.
- Потери армии РФ по состоянию на 8 июня включают личный состав, военную технику и авиацию.
- Саботаж приказов российских оккупантов является одним из способов противостояния и защиты Родины.
Россия снова перебрасывает войска на украинском фронте
Новыми важными подробностями о ситуации на поле боя поделился Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций.
Согласно последним данным, российские оккупанты также в "командировку" отправляют операторов дронов.
Кроме того, сообщается, что противник нарастил комплектование "Добровольческого батальона Маргелова", чтобы восполнить потери.
Местных во время обязательного обновления данных в "военнокоматах", агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией.
Центр национального сопротивления призывает сообщать о передвижениях врага, чтобы каждый понес ответственность за свои преступления.
Потери армии РФ по состоянию на 8 июня
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 517290 (+1210) человек,
танков — 7843 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 15105 (+9) ед,
артиллерийских систем — 13533 (+36) ед,
РСЗО — 1095 (+0) ед,
средств ПВО — 834 (+1) ед,
самолетов — 357 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10945 (+59),
крылатых ракет — 2277 (+7),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 18484 (+68) ед,
специальной техники‒ 2248 (+10)
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