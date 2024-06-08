ССО фиксируют перемещение войск РФ из Херсонской области
Категория
Украина
Дата публикации

ССО фиксируют перемещение войск РФ из Херсонской области

армия РФ
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Источник:  Спротив

Российские захватчики начали активно перебрасывать свои части из Херсонщины на Харьковское направление.

Главные тезисы

  • Центр национального сопротивления раскрывает важные подробности о перемещениях врага.
  • Потери армии РФ по состоянию на 8 июня включают личный состав, военную технику и авиацию.
  • Саботаж приказов российских оккупантов является одним из способов противостояния и защиты Родины.

Россия снова перебрасывает войска на украинском фронте

Новыми важными подробностями о ситуации на поле боя поделился Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций.

Согласно последним данным, российские оккупанты также в "командировку" отправляют операторов дронов.

Кроме того, сообщается, что противник нарастил комплектование "Добровольческого батальона Маргелова", чтобы восполнить потери.

Местных во время обязательного обновления данных в "военнокоматах", агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией.

Это очередное преступление оккупантов, которые мобилизуют местное население на войну против Родины, — сказано в сообщении "Спротиву".

Центр национального сопротивления призывает сообщать о передвижениях врага, чтобы каждый понес ответственность за свои преступления.

Также призываем не портить свою жизнь службой на оккупанта и саботировать приказы россиян.

Потери армии РФ по состоянию на 8 июня

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 517290 (+1210) человек,

  • танков — 7843 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин — 15105 (+9) ед,

  • артиллерийских систем — 13533 (+36) ед,

  • РСЗО — 1095 (+0) ед,

  • средств ПВО — 834 (+1) ед,

  • самолетов — 357 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10945 (+59),

  • крылатых ракет — 2277 (+7),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18484 (+68) ед,

  • специальной техники‒ 2248 (+10)

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