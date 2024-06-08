ССО фиксируют перемещение войск РФ из Херсонской области

Российские захватчики начали активно перебрасывать свои части из Херсонщины на Харьковское направление.

Россия снова перебрасывает войска на украинском фронте

Новыми важными подробностями о ситуации на поле боя поделился Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций.

Согласно последним данным, российские оккупанты также в "командировку" отправляют операторов дронов.

Кроме того, сообщается, что противник нарастил комплектование "Добровольческого батальона Маргелова", чтобы восполнить потери.

Местных во время обязательного обновления данных в "военнокоматах", агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией.

Это очередное преступление оккупантов, которые мобилизуют местное население на войну против Родины, — сказано в сообщении "Спротиву". Поделиться

Центр национального сопротивления призывает сообщать о передвижениях врага, чтобы каждый понес ответственность за свои преступления.

Также призываем не портить свою жизнь службой на оккупанта и саботировать приказы россиян. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 8 июня

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.24 ориентировочно составили: