Стала відома дата звернення Байдена до Конгресу щодо 100 млрд доларів допомоги Україні та Ізраїлю
Категорія
Політика
Дата публікації

Стала відома дата звернення Байдена до Конгресу щодо 100 млрд доларів допомоги Україні та Ізраїлю

Байден і адміністрація Білого дому
Джерело:  Голос Америки

Президент США Джо Байден вже у п'ятницю, 20 жовтня, планує звернутись до Конгресу із проханням виділити 100 млрд доларів на військову допомогу Ізраїлю та Україні. 

Що відомо про наміри Білого дому надати потужну допомогу Україні та Ізраїлю

За інформацією видання, Байден має намір надіслати Конгресу запит щодо виділення коштів на оборонну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також посилення охорони кордону із Мексикою.

Перед цим американський лідер планує виступити із промовою щодо ситуації навколо Ізраїлю та України.

Промова Байдена відбудеться сьогодні, 19 жовтня, о 20:00 за місцевим часом (20 жовтня, 3:00 за київським часом).

Журналісти видання зазначають, що у Конгресі вже знайшлись ті, хто відкрито виступив проти ініціативи Білого дому.

Зокрема, дев'ять сенаторів-республіканців надіслали листа лідерам у Сенаті, в якому закликали виносити на голосування будь-яку допомогу Україні та Ізраїлю окремо.

Вони пояснили свою позицію тим, що спільний пакет допомоги двом країнам може створити політичні ускладнення для підтримки Ізраїлю.

Що відомо про розмову Зеленського і Байдена щодо ATACMS

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом, під час якої однією з тем для обговорення стало надання Україні високоточних ракет ATACMS.

Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно використовують їх на полі бою. Обговорили подальше посилення наших далекобійних можливостей, - зазначив Зеленський.

Він розповів, що подякував президенту США і за нещодавній візит спецпредставника з відновлення України Пенні Пріцкер, під час якого розпочалися переговори щодо використання російських активів.

Також під час обговорень лідери торкнулися закону про політично значущих осіб, який ухвалила Верховна рада. Він необхідний для просування реформ та початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

Зеленський розповів, що обговорив з Байденом просування формули миру і привітав рішення США про участь свого спецпредставника у наступній зустрічі радників на Мальті наприкінці жовтня.

Україна вдячна за життєво важливу та стійку підтримку з боку США у нашій боротьбі за свободу та проти російської агресії, - підкреслив глава держави.

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